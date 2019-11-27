Агробанк присоединился к системе мобильных переводов Сбербанка

Теперь переводы из Сбербанка по номеру мобильного телефона доступны и в Узбекистан - подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Первый банк из Узбекистана - Агробанк - подключился к системе переводов по номеру мобильного телефона Сбербанка, сообщила пресс-служба крупнейшей российской кредитной организации, пишет РИА Новости.

"Теперь переводы из Сбербанка по номеру мобильного телефона доступны и в Узбекистан: клиенты мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" могут переводить деньги на карты и счета клиентов АКБ "Агробанк", - говорится в сообщении.

Услугой можно воспользоваться в разделе "Переводы за рубеж" - "По номеру телефона на карту/счет". Для перевода пользователь должен указать номер мобильного телефона получателя, привязанного к его карте. Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма - 50 тысяч рублей. Перевод можно осуществить в рублях - при зачислении на карту в Агробанк он будет сконвертирован в валюту карты.

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"Мы продолжаем расширять географию переводов для наших клиентов. К нашей экосистеме присоединилось уже семь банков из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана - стран, с которыми у России традиционно тесные экономические и культурные связи. Подключая новых партнеров, мы делаем мир ближе, а денежные переводы - доступнее, проще и понятнее для всех", - отметила зампредправления Сбербанка Светлана Кирсанова.

Напомним, объем денежных переводов физических лиц из России в Узбекистан в первой половине 2019 года увеличился на 12,3%, до 1,977 миллиарда долларов.

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Объем денежных переводов в Узбекистан из России в первом полугодии 2019 года составил 1,977 миллиарда долларов, в 2018-м показатель - 1,761 миллиарда долларов. Таким образом, рост за год составил 12,3%.

Россия по-прежнему занимает первое место в трансфертных переводах физлиц в Узбекистане.