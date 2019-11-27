Создается совместное предприятие "Татнефть" и "Узбекнефтегаз"

ТАШКЕНТ, 27 ноя -Sputnik. "Татнефть" и "Узбекнефтегаз" договорились о создании совместного предприятия, об этом сообщает Минэнерго.

В ходе переговоров в Ташкенте были согласованы условия образования СП по увеличению добычи нефти на месторождениях АО "Андижаннефть".

Стороны договорились подготовить учредительные документы, а также зарегистрировать предприятие в кратчайшие сроки.

Была достигнута договоренность и о скорейшем принятии решения о начале геологоразведочных работ на Приташкентском инвестиционном блоке, а также о реконструкции и вводу в эксплуатацию АЗС под брендом "Татнефть" в г.Ташкент.

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Деятельность "Татнефти" сосредоточена на активах в Татарстане, где добывается до 70% всех объемов нефти. В прошедшем году компания добыла 29,5 млн тонн нефти, к 2030 году ожидается увеличить эту цифру до 35 млн тонн, в том числе за счет новых проектов.