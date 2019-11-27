Новый Налоговый кодекс Узбекистана одобрен в первом чтении

В новой редакции отменяются сверхприбыль на пользование недрами, систематические налоговые проверки на местах, вводится механизм возврата НДС по Tax free .

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Нижняя палата парламента Узбекистана одобрила новую редакцию Налогового кодекса республики в первом чтении.

Впервые в узбекской практике определены права и обязанности налоговых органов, налогоплательщикам же предоставлены такие возможности, как выбор налогового режима, а также порядок их уплаты.

Упрощена процедура налогового контроля, количество видов налогов сокращено с 13 до 3.

В новой редакции вводится и новый инструмент обеспечения уплаты налогов, внедряется порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты налогов на платной основе, устанавливаются новые правила, по которым налоговые льготы могут быть предоставлены главой государства в виде снижения установленной ставки, но не более чем на 50% и сроком не более чем на 3 года.

Вместе с тем в правовом поле впервые утверждаются четкий механизм исчисления и порядок уплаты налогов, конкретизируются и упорядочиваются все элементы налогообложения, что впоследствии обеспечит постоянность налоговых норм и ставок.

В Кодексе прописываются и злободневные для узбекской бизнес-среды положения, как отказ от систематических налоговых проверках на местах, а также от практики начисления налогов при этих же выездных проверках. Обозначено, что впредь ни один инспектор не будет иметь права самостоятельно назначать налоговую проверку.

Введен механизм по возврату НДС для иностранных туристов - Tax free. Таким образом, иностранный турист получает-таки возможность вернуть НДС по приобретенным в республике товарам.

Согласно новому Кодексу товары и услуги, реализуемые юрлицами, в которых участвуют общественные объединения инвалидов, будут освобождены от НДС.

В документе уточнен и порядок уплаты НДС за облагаемые обороты, осуществляемые постоянными учреждениями иностранных компаний. Действующая редакция перекладывает такую обязанность на получателей услуг - резидентов Узбекистана. Отныне же эти компании будут выступать самостоятельными плательщиками НДС по осуществляемым оборотам в стране регистрации.

По предложению депутатской группы от Экодвижения в новой редакции предусмотрено повышение ставки налога при заборе воды сверх установленных лимитов водопользования. Для предприятий, осуществляющих мойку автомашин, таким образом, поднимутся размеры налогов. Это, по мнению парламентариев, будет способствовать бережному использованию водных ресурсов.

Цифровые налоги: когда Узбекистан перейдет на новую систему налогообложения

Внедряется ряд изменений и по налогу за пользование недрами. А именно в этой категории отменяется налог на сверхприбыль. В действующем налоговом законе налог на сверхприбыль сохранился только на экспортируемый природный газ.