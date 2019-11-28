15:17 28 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Производство светодиодных ламп на заводе

Правительство выделило более $5,5 млн инвестиций на создание региональных технопарков

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
Получить короткую ссылку
78 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/43/93/439301.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191128/12893530/Pravitelstvo-vydelilo--55-mln-investitsiy-na-sozdanie-regionalnykh-tekhnoparkov.html

Узбекские банки обещают участникам технопарков льготные кредиты по ставке 5% годовых. Отдельные сооружения могут быть переданы в аренду инвесторами по минимальной ставке арендной платы без повышающих коэффициентов.

ТАШКЕНТ, 28 ноя –Sputnik. В Джизакской области будут созданы технологические парки. Кабмин принял соответствующее решение.

На территории инновационных парков реализуют 14 проектов. Общая сумма инвестиций составит 53 млрд сумов.

Многопрофильные парки с территорией в 6 гектаров будут расположены в Зааминском, Дустликском и Шараф-Рашидовском районах. Земельные участки выделены на безвозмездной основе и в постоянное пользование.

Шавкат Мирзиёев посетил Технологический парк программных продуктов и информационных технологий в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент дал старт строительству нового комплекса IT-парка

Основная деятельность затронет производство продуктов питания, трикотажных изделий, мебели, обуви, электротехники и прочих. Реализация проектов начнется уже с 1 декабря.

Как следует из постановления, "добро дадут" производству продукции из перечня президентского постановления от 1 мая, в числе которых, помимо вышеперечисленных, еще и лекарственные средства, канцтовары, стройматериалы, резина и пластмассовые изделия, химпродукты, металлы и оборудование – от воздушных компрессоров до электрочайников.

Управлять и координировать всей деятельностью технопарков будет Единая дирекция в форме ООО. Учредителем выступит фонд Yoshlar – kelajagimiz ("Молодежь – наше будущее") при Союзе молодежи Узбекистана.

Во владении дирекции окажутся здания и сооружения, которые они смогут реализовать участникам технопарков с условием оплаты строительных расходов с 5-летней рассрочкой. Есть и другие условия, а именно:

  • налаживание и сохранение производства импортозамещающей продукции в течение 5 лет;
  • создание не менее 30% рабочих мест для узбекской молодежи.

Минимум 25% каждого сооружения на территории технопарков остается во владении дирекции. Они могут будут переданы в аренду инвесторам по минимальной ставке арендной платы без повышающих коэффициентов.

Россия и Узбекистан объявят конкурс совместных startup-проектов

Узбекские банки будут выдавать участникам технопарков льготные кредиты для покупки оборудования, а также прочих материально-технических ресурсов по ставке 5% годовых. Дирекция при этом может выступать поручителем. 

Теги:
Инновации, рабочие места, создание рабочих мест, производство, технологии, техноцентр, Джизак, Джизакская область, Инвестиции



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
От свистка до свистка: самые яркие моменты карьеры Равшана Ирматова
В Иркутске арестован предполагаемый вербовщик террористов
В Иркутске арестован предполагаемый вербовщик ИГ* из Таджикистана – видео
Невесомое богатство: кому и сколько хлопка поставляет Узбекистан

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться