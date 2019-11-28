Правительство выделило более $5,5 млн инвестиций на создание региональных технопарков

Узбекские банки обещают участникам технопарков льготные кредиты по ставке 5% годовых. Отдельные сооружения могут быть переданы в аренду инвесторами по минимальной ставке арендной платы без повышающих коэффициентов.

ТАШКЕНТ, 28 ноя –Sputnik. В Джизакской области будут созданы технологические парки. Кабмин принял соответствующее решение.

На территории инновационных парков реализуют 14 проектов. Общая сумма инвестиций составит 53 млрд сумов.

Многопрофильные парки с территорией в 6 гектаров будут расположены в Зааминском, Дустликском и Шараф-Рашидовском районах. Земельные участки выделены на безвозмездной основе и в постоянное пользование.

Основная деятельность затронет производство продуктов питания, трикотажных изделий, мебели, обуви, электротехники и прочих. Реализация проектов начнется уже с 1 декабря.

Как следует из постановления, "добро дадут" производству продукции из перечня президентского постановления от 1 мая, в числе которых, помимо вышеперечисленных, еще и лекарственные средства, канцтовары, стройматериалы, резина и пластмассовые изделия, химпродукты, металлы и оборудование – от воздушных компрессоров до электрочайников.

Управлять и координировать всей деятельностью технопарков будет Единая дирекция в форме ООО. Учредителем выступит фонд Yoshlar – kelajagimiz ("Молодежь – наше будущее") при Союзе молодежи Узбекистана.

Во владении дирекции окажутся здания и сооружения, которые они смогут реализовать участникам технопарков с условием оплаты строительных расходов с 5-летней рассрочкой. Есть и другие условия, а именно:

налаживание и сохранение производства импортозамещающей продукции в течение 5 лет;

создание не менее 30% рабочих мест для узбекской молодежи.

Минимум 25% каждого сооружения на территории технопарков остается во владении дирекции. Они могут будут переданы в аренду инвесторам по минимальной ставке арендной платы без повышающих коэффициентов.

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Узбекские банки будут выдавать участникам технопарков льготные кредиты для покупки оборудования, а также прочих материально-технических ресурсов по ставке 5% годовых. Дирекция при этом может выступать поручителем.