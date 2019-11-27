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Россия и Узбекистан объявят конкурс совместных startup-проектов

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. Мининноваций РУз
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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191127/12884418/Rossiya--i-Uzbekistan-obyavit-konkurs-sovmestnykh-startup-proektov.html

Ожидается совместное финансирование проектов. Российский инновационный центр также организует учебные курсы для узбекских стартаперов и подготовит для Узбекистана магистров в области инновационного развития.

ТАШКЕНТ, 27 ноя –Sputnik. В ходе недавнего визита министра инновационного развития Узбекистана Иброхима Абдурахмонова в центр "Сколково" был обсужден круг вопросов свободного участия узбекских стартап-компаний в программе российского инновационного центра Softlending Trey.

По итогам встреч стороны договорились об организации в будущем году совместный российско-узбекский конкурс стартап-проектов. Лучшие из них будут объединены в совместные проекты, где предусмотрено совместное финансирование.

Дворкович и Абдурахмонов
© Министерство инновационного развития РУз
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Российская сторона также взяла на себя организацию в начале будущего года целевых учебных курсов для 25 узбекских стартап-компаний.

Ежегодно будут направляться 100 молодых узбекских научных сотрудников в научно-исследовательские институты Российской академии наук на краткосрочные стажировки.

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Члены делегации ознакомились и с деятельностью Сколковского института науки и технологий (Сколтекс). В завершение здесь были подписаны партнерские соглашения между институтом Сколтекс и Туринским политехническим университетом в Ташкенте, а также Ташкентским государственным техническим университетом им. И. Каримова.

Отныне узбекские выпускники будут участвовать в магистерских программах Сколтекса на конкурсной основе, а профессора и преподаватели направляться на краткосрочные курсы повышения квалификации.

Теги:
сотрудничество, Образование, стартап, проект, учебный центр, партнерство, Сколково, Министерство инновационного развития Узбекистана



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