Упрощается порядок переработки товаров на таможенной территории

Разработано соответствующее постановление президента. Документ предусматривает привлечение иностранных инвестиций, увеличение экспорта готовой продукции и услуг, а также предельную загрузку узбекских промышленных и перерабатывающих мощностей.

ТАШКЕНТ, 28 ноя –Sputnik. В Узбекистане упрощен порядок помещения товара под таможенный режим переработки на таможенной территории.

Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана разработан проект постановления президента "О принятии порядка режима переработки товара на таможенной территории Республики Узбекистан".

Проект проходит общественное обсуждение.

По данным таможенного комитета, на территорию республики за последние 4 года ввезено технологическое оборудование на сумму 8 328,5 млн долл. или 17,5% от общего объёма импорта.

Внутреннее производство и переработка товаров в среднем выросли на 7,8%.

Проект предусматривает максимальную загрузку узбекских промышленных и перерабатывающих мощностей, увеличить экспорт готовой продукции и услуг, расширить внутреннее производство, привлечь иностранные инвестиции, а также увеличить поступления налоговых отчислений в госбюджет.

Предлагается упростить процедуру переработки товара на таможенной территории Узбекистана.

С 1 января 2020 года переработка товаров на таможенной территории будет осуществляться с идентификацией ввезенного товара в продуктах его переработки, определением нормы выхода продуктов переработки. Также новый порядок подразумевает исключение попадания товаров под запреты и ограничения.

Операции по переработке товаров на таможне включат в себя производство товаров и их обработку, в том числе монтаж, сборку или подгонку под другие товары, а также их ремонт.

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