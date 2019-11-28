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Упрощается порядок переработки товаров на таможенной территории

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Разработано соответствующее постановление президента. Документ предусматривает привлечение иностранных инвестиций, увеличение экспорта готовой продукции и услуг, а также предельную загрузку узбекских промышленных и перерабатывающих мощностей.

ТАШКЕНТ, 28 ноя –Sputnik. В Узбекистане упрощен порядок помещения товара под таможенный режим переработки на таможенной территории. 

Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана разработан проект постановления президента "О принятии порядка режима переработки товара на таможенной территории Республики Узбекистан".

Проект проходит общественное обсуждение.

Сканер в зоне таможенного контроля международного
© Sputnik / Максим Богодвид
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По данным таможенного комитета, на территорию республики за последние 4 года ввезено технологическое оборудование на сумму 8 328,5 млн долл. или 17,5% от общего объёма импорта.

Внутреннее производство и переработка товаров в среднем выросли на 7,8%.

Проект предусматривает максимальную загрузку узбекских промышленных и перерабатывающих мощностей, увеличить экспорт готовой продукции и услуг, расширить внутреннее производство, привлечь иностранные инвестиции, а также увеличить поступления налоговых отчислений в госбюджет.

Предлагается упростить процедуру переработки товара на таможенной территории Узбекистана.

С 1 января 2020 года переработка товаров на таможенной территории будет осуществляться с идентификацией ввезенного товара в продуктах его переработки, определением нормы выхода продуктов переработки. Также новый порядок подразумевает исключение попадания товаров под запреты и ограничения.

Операции по переработке товаров на таможне включат в себя производство товаров и их обработку, в том числе монтаж, сборку или подгонку под другие товары, а также их ремонт.

Главы таможенных служб стран СНГ встретились в Ташкенте

Теги:
Таможенный союз, Государственный таможенный комитет, товары, переработка, Инвестиции, Постановление, проект, Узбекистан, Таможня



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