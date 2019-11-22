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Флаги стран-участниц СНГ

Главы таможенных служб стран СНГ встретились в Ташкенте

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Sputnik Узбекистан

Рассмотрены инициативы по укреплению сотрудничества, проведены двусторонние встречи, утверждены протоколы и техусловия об обмене информацией. По итогам заседания достигнут ряд договоренностей.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялось заседание совета руководителей таможенных служб государств-членов СНГ. Об этом сообщает узбекский правительственный портал. 

На саммит прибыли руководители таможенных служб Армении, Беларуси, Азербайджана, России, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Гостей принял председатель Государственного таможенного комитета Узбекистана Муроджон Азимов.

Фуры на таможенном посту
© Sputnik / Игорь Зарембо
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На полях заседания прошли и двусторонние встречи стран-членов организации. 

Так, между узбекскими и таджикскими таможенными службами был утвержден протокол по налаживанию обмена информацией о перевозимых через таможенные границы грузах и транспортных средствах; между службами Узбекистана и Азербайджана утверждены технические условия о взаимном обмене информацией о перевозимых через таможенные границы товарах и транспортных средствах; между таможенными службами Узбекистана и РФ утверждены дополнения и изменения, вносимые в соглашение о взаимном обмене информацией о перевозимых товарах и транспортных средствах через таможенные границы.

Между Таможенным институтом Государственного таможенного комитета Узбекистана и Российской таможенной академией Федеральной таможенной службы РФ был утвержден план сотрудничества по подготовке и повышению квалификации кадров в 2020-2025 годах.

По итогам заседания подписаны соглашения между таможенными органами государств-членов СНГ о порядке взаимного предоставления печатей и штампов таможенных органов на транспортные и коммерческие документы, технологическая инструкция сотрудничества между таможенными органами и перевозчиками на железнодорожном транспорте по осуществлению таможенного контроля грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.

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Теги:
подписание документов, Соглашение, переговоры, Таможня, Страны СНГ, СНГ



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