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Линии электропередач.

Узбекистан будет импортировать электроэнергию из Туркменистана с 1 декабря

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191130/12911509/Uzbekistan-budet-importirovat-elektroenergiyu-iz-Turkmenistana-s-1-dekabrya.html

Импорт электроэнергии позволит устранить ее дефицит и обеспечить бесперебойное обеспечение потребителей в республике Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Вчера вечером было достигнуто соглашение между Узбекистаном и Туркменистаном, после чего уже с 1 декабря ожидаются положительные изменения в энергоснабжении, сообщает УзА.

"Соглашение, достигнутое между АО "Узбекистон миллий электр тармоклари" и государственной корпорацией электроэнергетики Туркменистана "Туркменэнерго" об импорте в 2019-2020 годах электроэнергии, позволит устранить дефицит электроэнергии и обеспечить бесперебойное обеспечение потребителей в республике", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Ташкенте прошла вторая консультативная встреча глав государств СНГ, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия, согласованы первоочередные меры, направленные на расширение партнерства в Центральной Азии.

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В повестку, ранее утвержденную министрами иностранных дел, вошли темы региональной политики, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционных, транспортно-коммуникационных сферах, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. 

Теги:
Экономика, электроэнергия, Туркменистан, Узбекистан, Узбекистан



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