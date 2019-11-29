Шавкат Мирзиёев озвучил инициативы для реализации на пространстве ЦА

В ходе переговоров в Ташкенте лидеры стран ЦА обсудили вопросы сотрудничества во всех сферах. Единогласным решением участников саммита первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначен почетным председателем консультативной встречи.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялась вторая консультативная встреча лидеров государств Центральной Азии. Почетным председателем неформального саммита стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе переговоров президенты Кыргызстана, Таджикистана, Турменистана, Узбекистана и первый президент Казахстана обсудили широкий спектр вопросов, начиная с торгово-экономического сотрудничества и заканчивая проблемами в сфере безопасности.

Пресс-служба президента Узбекистана Первый Президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев

"Это еще одно яркое подтверждение твердой политической воли и приверженности глав центральноазиатских государств по укреплению доверия и добрососедства в регионе. Мы всесторонне обсудили актуальные вопросы взаимодействия и вновь подтвердили принципиальный выбор в пользу активного наращивания сотрудничества между нашими странами", — заявил узбекский лидер по итогам переговоров.

По словам Шавката Мирзиёева, мероприятие прошло в традиционно дружеской обстановке и в духе полного взаимопонимания.

Вместе с тем он подчеркнул, что формат подобных консультаций не говорит о том, что стороны планируют создать какую-то региональную организацию.

В ходе обсуждения Шавкат Мирзиёев предложил своим коллегам сразу несколько инициатив, которые было бы полезно реализовать в регионе.

В частности, президент Узбекистана высказался за углубление торгово-экономических и инвестиционных связи в ЦА, чтобы максимально задействовать конкурентные преимущества региона. Кроме того, он призвал развивать кооперацию для расширения торговли и создания новых рабочих мест.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

Мирзиёев также отметил, что Узбекистан готов к сотрудничеству в сельхозмашиностроении, автомобилестроении, электротехнической, текстильной промышленности, аграрном секторе. Глава республики напомнил о своем предложении провести в Ташкенте инвестиционный форум стран Центральной Азии, а также высказал идею проводить ежегодные встречи руководителей Торгово-промышленных палат.

Отдельного внимания заслуживает развитие транспортной системы ЦА. В частности, есть необходимость создания Совета по транспортным коммуникациям, согласования Программы и Соглашения по совместному развитию транспортной системы в Центральной Азии.

"Кроме того, выражаю готовность Узбекистана рассмотреть возможности для осуществления совместных проектов по созданию современной энергетической инфраструктуры в регионе, уделяя особое внимание увеличению доли возобновляемых источников энергии", — отметил узбекский лидер.

Также участники встречи обсудили вопросы совместного водопользования, смягчения последствий изменения климата и противодействия экологическим вызовам.

Коснулись президенты и афганской проблемы. Лидеры государств выступают за активизацию международных усилий по урегулированию ситуации в этой стране.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков

"Мы будем и далее оказывать практическую помощь братскому народу, продвигать региональные инициативы и совместные инфраструктурные проекты с участием нашего народа. Убеждены, что эти меры позволят создать необходимые условия для продвижения мирного процесса, стабилизации обстановки в Афганистане и экономического восстановления в этой стране", — заключил Шавкат Мирзиёев.

По итогам саммита принято несколько документов.

Следующая консультативная встреча глав центральноазиатских государств пройдёт в Кыргызстане. Точная дата пока не названа.

В работе неформального саммита принимают участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев, глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также лидеры Таджикистана и Туркменистана — Эмомали Рахмон и Гурбангулы Бердымухамедов.