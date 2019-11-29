Шавкат Мирзиёев озвучил инициативы для реализации на пространстве ЦА

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялась вторая консультативная встреча лидеров государств Центральной Азии. Почетным председателем неформального саммита стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В ходе переговоров президенты Кыргызстана, Таджикистана, Турменистана, Узбекистана и первый президент Казахстана обсудили широкий спектр вопросов, начиная с торгово-экономического сотрудничества и заканчивая проблемами в сфере безопасности.
"Это еще одно яркое подтверждение твердой политической воли и приверженности глав центральноазиатских государств по укреплению доверия и добрососедства в регионе. Мы всесторонне обсудили актуальные вопросы взаимодействия и вновь подтвердили принципиальный выбор в пользу активного наращивания сотрудничества между нашими странами", — заявил узбекский лидер по итогам переговоров.
Вместе с тем он подчеркнул, что формат подобных консультаций не говорит о том, что стороны планируют создать какую-то региональную организацию.
В ходе обсуждения Шавкат Мирзиёев предложил своим коллегам сразу несколько инициатив, которые было бы полезно реализовать в регионе.
В частности, президент Узбекистана высказался за углубление торгово-экономических и инвестиционных связи в ЦА, чтобы максимально задействовать конкурентные преимущества региона. Кроме того, он призвал развивать кооперацию для расширения торговли и создания новых рабочих мест.
Отдельного внимания заслуживает развитие транспортной системы ЦА. В частности, есть необходимость создания Совета по транспортным коммуникациям, согласования Программы и Соглашения по совместному развитию транспортной системы в Центральной Азии.
"Кроме того, выражаю готовность Узбекистана рассмотреть возможности для осуществления совместных проектов по созданию современной энергетической инфраструктуры в регионе, уделяя особое внимание увеличению доли возобновляемых источников энергии", — отметил узбекский лидер.
Также участники встречи обсудили вопросы совместного водопользования, смягчения последствий изменения климата и противодействия экологическим вызовам.
Коснулись президенты и афганской проблемы. Лидеры государств выступают за активизацию международных усилий по урегулированию ситуации в этой стране.
"Мы будем и далее оказывать практическую помощь братскому народу, продвигать региональные инициативы и совместные инфраструктурные проекты с участием нашего народа. Убеждены, что эти меры позволят создать необходимые условия для продвижения мирного процесса, стабилизации обстановки в Афганистане и экономического восстановления в этой стране", — заключил Шавкат Мирзиёев.
Следующая консультативная встреча глав центральноазиатских государств пройдёт в Кыргызстане. Точная дата пока не названа.
В работе неформального саммита принимают участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, первый президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев, глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также лидеры Таджикистана и Туркменистана — Эмомали Рахмон и Гурбангулы Бердымухамедов.