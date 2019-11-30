ЦБ разработал основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год

Основное внимание уделено определению условий денежно-кредитной политики на новом этапе структурных реформ с переходом к фазе активного внедрения режима инфляционного таргетирования.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Узбекистане разработаны основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год и в период 2021-2022 годы с переходом к режиму инфляционного таргетирования, сообщает ЦБ.

При разработке данного документа, основное внимание уделено определению условий денежно-кредитной политики на новом этапе структурных реформ с переходом к фазе активного внедрения режима инфляционного таргетирования с установлением постоянной цели (таргета) по инфляции на уровне 5% в 2023 году, а также цели снижения инфляции до 10% в 2021 году.

"В основных направлениях подробно описываются основные меры, предпринимаемые для достижения таргета по инфляции и приведения инструментов и механизмов денежно-кредитной политики в соответствие со стандартами инфляционного таргетирования", - говорится в сообщении.

Напомним, Центральный банк Узбекистана с 1 января 2020 года перейдет к поэтапному инфляционному трагетированию, ориентир в 2021-м составит 10%, в 2023 году – 5%.

Этот режим подразумевает, что главной задачей проводимой Центробанком денежно-кредитной политики становится достижение установленной цели по инфляции.

Короленко о том, сможет ли Узбекистан достичь цели по инфляции >>

Таргетирование вводится "в целях обуздания инфляционных процессов, объединения действий всех органов государственной власти по созданию рыночных условий для формирования стабильно низких цен в экономике".