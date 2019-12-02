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Женщина выбирает молоко в одном из магазинов

Как за год изменились цены на продукты в Узбекистане - статистика

© Sputnik / Саид Царнаев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191202/12922736/Kak-za-god-izmenilis-tseny-na-produkty-v-Uzbekistane---statistika.html

Относительно ноября 2018-го средний уровень цен в потребительском секторе республики повысился на 15,6%.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Госкомстат опубликовал данные, на сколько за текущий год изменились потребительские цены. Согласно данным, с января по ноябрь 2019-го ощутимее всего подорожали продовольственные товары (на 14,8%).

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В частности, за этот период больше всего выросли цены на хлебопродукты (22,8%), в том числе на хлеб из пшеничной муки первого сорта (на 40,3%), пшеничная мука подорожала на 27,7%, хлеб из пшеничной муки высшего сорта – на 26,9% и рис – на 7,4%.

Соотношение и динамика цен на хлебопродукты за 2018 и 2019 годы
Госкомстат
Соотношение и динамика цен на хлебопродукты за 2018 и 2019 годы

Также за год подскочила цена на молочную продукцию (на 16%), в том числе кефир. Подорожали простокваша (на 21,3%), молоко (21%), сливки (18,8%), творог (15,9%), сузьма (на 15,3%).

Из мясных продуктов ощутимо повысились цены на говядину (кроме бескостного мяса) – на 25,9% и баранину – на 24%. Мясо домашней птицы (кроме окорочков) стало дороже на 14,6%, куриная голень и окорочка – на 10,8%, живая и охлажденная рыба – на 16,2%.

Соотношение и динамика цен на мясо, птицу и рыбу за 2018 и 2019 годы
Госкомстат
Соотношение и динамика цен на мясо, птицу и рыбу за 2018 и 2019 годы

Кроме того, за период с января по ноябрь текущего года подорожали алкогольные (17%) и безалкогольные напитки (13,4%), сахар, чай и другие пищевые продукты (12,8%), фрукты, овощи и картофель (10,8%), а также масложировая продукция (9,3%).

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Теги:
продукты, Узбекистан, Госкомстат



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