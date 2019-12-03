13:53 03 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Подписание документов

Стали известны первые подробности визита Мирзиёева в Японию

© Sputnik/Виктор Толочко
Экономика
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/391/44/3914412.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191203/12928932/Stali-izvestny-pervye-podrobnosti-vizita-Mirzieva-v-Yaponiyu.html

Ожидается подписание заемного соглашения по строительным работам на Навоийской ТЭС. Один из крупнейших японских конгломератов планируют создать в Узбекистане сервисное обслуживание, а также запустить проекты по локализации производства в энергетической сфере.

ТАШКЕНТ, 3 дек –Sputnik. В преддверии первого визита президента Мирзиёева в Японию в Ташкенте проходит ряд рабочих встреч.

В Минэнерго состоялись переговоры с делегатами компании Mitsubishi Corporation. Встреча организована в рамках подготовки к предстоящему в ближайшие дни визиту президента Мирзиёева в Японию.

Стороны рассмотрели заемное соглашение для финансирования проекта по строительству третьей парогазовой установки (ПГУ) на Навоийской ТЭС мощностью не менее 600 МВт, которое будет подписано в ходе визита главы государства.

Стало известно и о высокой вероятности участия компании при установке четырех ПГУ на Навоийской ТЭС.

Всего по республике установлены шесть ПГУ производства Mitsubishi Corporation. В этой связи узбекская сторона выразила заинтересованность в создании сервисного центра компании. Японские бизнесмены также откликнулись и на вопрос локализации запасных частей для ПГУ. 

Названы сроки первого визита Мирзиёева в Японию

Ожидается участие Mitsubishi Corporation в тендерных торгах по строительству 3-й и 4-й парогазовых установок на Сырдарьинской ТЭС. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства.

Японским коллегам предложили рассмотреть и возможность участия в строительстве сервисного обслуживания на новом комплексе аммиака и карбамида на АО "Навоиазот".

Напомним, компания уже участвовала в проектах по строительству Туракурганской ТЭС и модернизации Навоийской ТЭС, где установлены ПГУ последнего поколения. Проекты осуществлены при финансовой поддержке Японского агентства международного сотрудничества.

Теги:
Кредит, Инвестиции, Экономика, Навоиазот, Сырдарьинская ТЭС, ТЭС, Строительство, переговоры, Министерство энергетики, энергетика, подготовка к визиту, Шавкат Мирзиёев, Япония, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Отабек Умаров
Миллион подписчиков и друзья-селебы: чем знаменит зять Мирзиёева
Турнир MMA среди мигрантов в Москве: как выступили узбекистанцы
Узбекистанца вынесли с ринга после боя с таджикским бойцом MMA — видео
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться