Стали известны первые подробности визита Мирзиёева в Японию

Ожидается подписание заемного соглашения по строительным работам на Навоийской ТЭС. Один из крупнейших японских конгломератов планируют создать в Узбекистане сервисное обслуживание, а также запустить проекты по локализации производства в энергетической сфере.

ТАШКЕНТ, 3 дек –Sputnik. В преддверии первого визита президента Мирзиёева в Японию в Ташкенте проходит ряд рабочих встреч.

В Минэнерго состоялись переговоры с делегатами компании Mitsubishi Corporation. Встреча организована в рамках подготовки к предстоящему в ближайшие дни визиту президента Мирзиёева в Японию.

Стороны рассмотрели заемное соглашение для финансирования проекта по строительству третьей парогазовой установки (ПГУ) на Навоийской ТЭС мощностью не менее 600 МВт, которое будет подписано в ходе визита главы государства.

Стало известно и о высокой вероятности участия компании при установке четырех ПГУ на Навоийской ТЭС.

Всего по республике установлены шесть ПГУ производства Mitsubishi Corporation. В этой связи узбекская сторона выразила заинтересованность в создании сервисного центра компании. Японские бизнесмены также откликнулись и на вопрос локализации запасных частей для ПГУ.

Названы сроки первого визита Мирзиёева в Японию

Ожидается участие Mitsubishi Corporation в тендерных торгах по строительству 3-й и 4-й парогазовых установок на Сырдарьинской ТЭС. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства.

Японским коллегам предложили рассмотреть и возможность участия в строительстве сервисного обслуживания на новом комплексе аммиака и карбамида на АО "Навоиазот".

Напомним, компания уже участвовала в проектах по строительству Туракурганской ТЭС и модернизации Навоийской ТЭС, где установлены ПГУ последнего поколения. Проекты осуществлены при финансовой поддержке Японского агентства международного сотрудничества.