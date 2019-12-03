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узбекский региональный аэропорт

Японские компании примут участие в управлении узбекскими аэропортами

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191203/12929485/Yaponskie-kompanii-primut-uchastie-v-upravlenii-uzbekskimi-aeroportami.html

Узбекская сторона провела переговоры с крупнейшими японскими корпорациями по модернизации региональных аэропортов и их управлению.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Перед визитом в Японию президента Шавката Мирзиёева в Токио прошли переговоры узбекской делегации с местными деловыми кругами, где обсуждены возможности совместной модернизации региональных аэропортов республики и управления ими, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мининвестиций.

"В беседе с руководством компании Sumitomo Corporation были обговорены возможности партнерства в реализации ряда проектов по модернизации региональных аэропортов и их управлению", - говорится в сообщении. В частности, планируется, что японская компания подготовит предпроектные предложения в указанной сфере.

Разгрузка самолета
Пресс-служба НАК "Узбекистон хаво йуллари"
Соглашение с "Новапорт" будет подписано через 4 месяца

Другие темы обсуждения коснулись создания в Узбекистане объектов промышленной и транспортно-логистической инфраструктуры, а также строительства солнечных, ветровых и тепловых электростанций.

Напомним, в начале ноября узбекское Агентство по управлению государственными активами объявило о подготовке к приватизации аэропортов.

С начала 90-х годов авиакомпания "Узбекские авиалинии", которая полностью принадлежит государству, занимает монопольное положение на авиарынке Узбекистана. Все гражданские аэропорты также входили в ее структуру. В ноябре 2018-го президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о реорганизации авиаперевозчика и создании на его базе отдельных акционерных обществ - Uzbekistan Airways, а также Uzbekistan Airports для управления аэропортами. Последнее было создано в октябре текущего года.

Узбекистан готовится к приватизации аэропортов

Российский "Новапорт холдинг" и правительство Узбекистана в конце мая в Ургенче подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта модернизации и развития аэропортов в трех городах республики - Самарканде, Намангане и Ургенче. Стороны договорились подписать в ноябре текущего года договор о концессии сроком на 40 лет. Однако сведений о состоянии реализации данных договоренностей на сегодняшний день нет.

Теги:
Инвестиции, аэропорт, управление, авиация, Япония



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