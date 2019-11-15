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Новый международный терминал аэропорта Ташкент

Узбекистан готовится к приватизации аэропортов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан

В приватизации ожидается участие крупнейшей японской корпорации "Сумитомо корпорейшн". В управлении деятельностью аэропортов за основу будет взят зарубежный опыт государственно-частного партнерства.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Узбекистан готовится к приватизации крупнейших аэропортов страны, об этом сообщается на сайте Агентства по управлению государственными активами Узбекистана.

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В Ташкент прибыла японская делегация во главе с "Сумитомо корпорейшн", крупнейшей японской компанией с чистой прибылью 2,9 млрд долл. США (2018 г.). В повестке дня - инвестиционные проекты в сфере авиации.

По словам главы узбекского агентства по управлению государственными активами С. Бекенова, эта встреча является важным событием перед официальным визитом президента Шавката Мирзиёева в Японию в декабре текущего года.

На встрече был обсужден положительный зарубежный опыт государственно-частного партнерства в управлении деятельностью аэропортов. В частности, японской стороной предложен проект управления Ташкентским международным аэропортом в форме концессии.

Узбекская сторона также выразила заинтересованность в применении аналогичной практики в аэропортах Самарканда, Бухары, Ургенча, Ферганы и Термеза.

Обсужден вопрос привлечения японских экспертов к деятельности акционерного общества "Аэропорты Узбекистана".

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Японские аэропорты Нарита, Фукоко, Сендай, Кансай и Хоккайдо занимают высокие позиции в рейтинге международных аэропортов.

Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Узбекистан, проект, Инвестиции, компания, Япония, аэропорт Ташкента, аэропорт



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