Узбекистан готовится к приватизации аэропортов

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Узбекистан готовится к приватизации крупнейших аэропортов страны, об этом сообщается на сайте Агентства по управлению государственными активами Узбекистана.
По словам главы узбекского агентства по управлению государственными активами С. Бекенова, эта встреча является важным событием перед официальным визитом президента Шавката Мирзиёева в Японию в декабре текущего года.
На встрече был обсужден положительный зарубежный опыт государственно-частного партнерства в управлении деятельностью аэропортов. В частности, японской стороной предложен проект управления Ташкентским международным аэропортом в форме концессии.
Узбекская сторона также выразила заинтересованность в применении аналогичной практики в аэропортах Самарканда, Бухары, Ургенча, Ферганы и Термеза.
Обсужден вопрос привлечения японских экспертов к деятельности акционерного общества "Аэропорты Узбекистана".
Названы сроки первого визита Мирзиёева в Японию
Японские аэропорты Нарита, Фукоко, Сендай, Кансай и Хоккайдо занимают высокие позиции в рейтинге международных аэропортов.