Узбекские и российские регионы расширяют сотрудничество

Деловые круги Узбекистана и России обсудили на бизнес-форуме в Ташкенте новые форматы реализации совместных проектов на ближайший период, а также договорились об увеличении совместных предприятий.

ТАШКЕНТ, 3 дек –Sputnik. В Ташкенте состоялся узбекско-российский бизнес форум и b2b переговоры с участием деловых кругов Самарской области и предпринимателей Узбекистана.

Узбекским партнерам свои услуги представили такие российские компании, как "Интеллектуальные транспортные системы", "Фариаль" (производство кабелей связи по LAN-технологии), "Услада" (производство кондитерских изделий), "Аист" (дистрибьюция продуктов питания и кондитерских изделия), "Гринлайн" (производство бытовых и хозяйственных изделий) и "СВТСТ" (производство охлаждающих жидкостей для механических заводов и цехов).

Стороны договорились о совместных бизнес-проектах, увеличении совместных предприятий, а также о расширении многоотраслевого регионального сотрудничества.

По приглашению российской стороны в лице бизнес-посла Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" М. Панченкова уже в середине декабря ожидается ответный визит представителей узбекской бизнес-среды в Самару.

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