Узбекистан и Россию свяжут еще десять автобусных маршрутов

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Компания "Узавтотранс Сервис" намерена в декабре открыть регулярное автобусное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Уфой, Самарой и еще несколькими российскими городами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
"С декабря "Узавтотранс Сервис" запускает регулярные автобусные маршруты в десять городов России, в частности, в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Самару", — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что компания в течение года купила у китайской компании Zhengzhou Yutong Bus 168 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан, востребованных среди трудовых мигрантов. Транспортные средства были приобретены за счет кредита Национального банка ВЭД Узбекистана на 20 миллионов долларов.
В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами других стран Центральной Азии и России. По данным узбекской статистики, на сегодняшний день около 2,5 миллионов граждан республики работают за границей, в том числе более 2 миллионов — в России.