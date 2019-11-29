Узбекистан и Россию свяжут еще десять автобусных маршрутов

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Компания "Узавтотранс Сервис" намерена в декабре открыть регулярное автобусное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Уфой, Самарой и еще несколькими российскими городами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Регулярное прямое автобусное сообщение между РФ и Узбекистаном впервые открылось в сентябре прошлого года. Первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Через два месяца был запущен рейс в Казань. Правительства двух стран подписали соглашение о международном автомобильном, в том числе автобусном, сообщении еще в 2000 году, однако до последнего времени прямых автобусных рейсов не было.

"С декабря "Узавтотранс Сервис" запускает регулярные автобусные маршруты в десять городов России, в частности, в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Самару", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что компания в течение года купила у китайской компании Zhengzhou Yutong Bus 168 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан, востребованных среди трудовых мигрантов. Транспортные средства были приобретены за счет кредита Национального банка ВЭД Узбекистана на 20 миллионов долларов.

В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами других стран Центральной Азии и России. По данным узбекской статистики, на сегодняшний день около 2,5 миллионов граждан республики работают за границей, в том числе более 2 миллионов — в России.