14:04 29 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск
Пассажир садится в автобус

Узбекистан и Россию свяжут еще десять автобусных маршрутов

Sputnik / Александр Кряжев
Общество
Получить короткую ссылку
41011
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/672/21/6722174.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191129/12901534/Uzbekistan-s-dekabrya-otkroet-avtobusnoe-soobschenie-s-desyatyu-gorodami-Rossii.html

Регулярное прямое автобусное сообщение между двумя странами впервые открылось в сентябре прошлого года.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Компания "Узавтотранс Сервис" намерена в декабре открыть регулярное автобусное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Уфой, Самарой и еще несколькими российскими городами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов
Vladimir Dolgov/Общероссийское объединение пассажиров
Зотов: легальные автобусные рейсы из Узбекистана в РФ — залог безопасности
Регулярное прямое автобусное сообщение между РФ и Узбекистаном впервые открылось в сентябре прошлого года. Первым российским городом, куда отправились автобусы из Ташкента, стал Нижний Новгород. Через два месяца был запущен рейс в Казань. Правительства двух стран подписали соглашение о международном автомобильном, в том числе автобусном, сообщении еще в 2000 году, однако до последнего времени прямых автобусных рейсов не было.

"С декабря "Узавтотранс Сервис" запускает регулярные автобусные маршруты в десять городов России, в частности, в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Самару", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что компания в течение года купила у китайской компании Zhengzhou Yutong Bus 168 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан, востребованных среди трудовых мигрантов. Транспортные средства были приобретены за счет кредита Национального банка ВЭД Узбекистана на 20 миллионов долларов.

В 2018 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать регулярное прямое автобусное сообщение с городами других стран Центральной Азии и России. По данным узбекской статистики, на сегодняшний день около 2,5 миллионов граждан республики работают за границей, в том числе более 2 миллионов — в России.

Теги:
Самара, Уфа, Санкт-Петербург, автобусы, Москва, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Новости с иголочки: цифровая елка Sputnik украсила ГУМ – фото
Лавров посоветовал Западу отказаться от имперских замашек и привычки диктовать всем свою волю
Лавров: Западу стоит отказаться от имперских замашек и привычек из прошлых веков
Невесомое богатство: кому и сколько хлопка поставляет Узбекистан

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться