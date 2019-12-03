Согласно достигнутым ранее договоренностям, Таджикистан экспортирует электроэнергию в Узбекистан только в месяцы, когда его внутренние потребности полностью обеспечены.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В Министерстве энергетики РУз корреспонденту Sputnik подтвердили информацию о том, что Таджикистан приостановил экспорт электроэнергии в Узбекистан.

Прекращение поставок обосновано наступлением холодов и необходимостью обеспечивать внутренние потребности.

Это не было неожиданностью. Согласно достигнутым ранее договоренностям, Таджикистан экспортирует электроэнергию в Узбекистан только в месяцы, когда ему самому ее хватает. С сентября объем поставок постепенно сокращался и затем был полностью остановлен.

На смену таджикской электроэнергии пришла туркменская. Первого декабря из соседней республики было импортировано 14,9 миллиона кВт.ч электроэнергии, 2 декабря — 15,4 миллиона кВт.ч. Поставки осуществляются в соответствии с графиком и объемами, которые были утверждены соглашением.

Отметим, что импорт электроэнергии из соседних стран по региону был возобновлен два года тому назад. Пик приходится, главным образом, на зиму, и направляется на удовлетворение потребностей населения и промышленности.

В рамках участия в работе Центральноазиатской энергетической системы Ташкент годом ранее возобновил импорт из Кыргызстана и Таджикистана, а в июле этого года — из Казахстана.