18:01 03 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Линии электропередач (ЛЭП)

Узбекистан начал импорт электроэнергии из Туркменистана

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
Получить короткую ссылку
62 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/34/87/348709.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191203/12931068/Uzbekistan-nachal-import-elektroenergii-iz-Turkmenii.html

По сведениям узбекской стороны, поставки энергии осуществляются в соответствии с графиком и объемами. При этом данные по общим объемам поставок не раскрываются.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Узбекистан с 1 декабря начал импорт электроэнергии из Туркменистана, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на узбекские электросети.

Заслуженный энергетик РФ, доктор технических наук, директор НОЦ Возобновляемые виды энергии и установки на их основе Виктор Елистратов
© Foto : Из личного архива Виктора Елистратова
Елистратов о строительстве Пскемской ГЭС: уверен, что проект будет реализован
Ответственное за импорт ведомство "Национальные электрические сети Узбекистана" реализуют данное мероприятие в рамках соглашения, заключенного с госкорпорацией "Туркменэнерго" на зимний период 2019-2020 годов.

"Начиная с 1 декабря текущего года в соответствии с совместным узбекско-туркменским соглашением начались поставки электроэнергии из Туркменистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале оператора узбекских электросетей.

Уже стали известны цифры импорта энергии в первые дни зимнего сезона. Так, 1 декабря из соседней республики было импортировано 14,9 млн кВт.ч электроэнергии, 2 декабря - 15,4 млн кВт.ч.

По данным компании, поставки энергии осуществляются в соответствии с графиком и объемами, которые были утверждены соглашением. При этом общие объемы поставок не раскрываются.

Уточняется, что стороны достигли окончательного соглашения лишь на прошедшей неделе.  

Узбекистан будет импортировать электроэнергию из Туркменистана с 1 декабря

Импорт электроэнергии из соседних стран по региону был возобновлен лишь два года тому назад. Пик импорта приходится, главным образом, на зимний период и направляется на удовлетворение потребностей населения и промышленности. В рамках участия в работе Центральноазиатской энергетической системы Ташкент годом ранее возобновил импорт из Киргизии и Таджикистана, а в июле этого года - из Казахстана.

Теги:
Туркменистан, импорт, поставки, электроэнергия, электростанция, Узбекэнерго, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Отабек Умаров
Миллион подписчиков и друзья-селебы: чем знаменит зять Мирзиёева
Новогодняя елка Sputnik в ГУМе
Круглая дата: звезды поздравили Sputnik с 5-летием на открытии ГУМ-катка
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться