Узбекистан начал импорт электроэнергии из Туркменистана

По сведениям узбекской стороны, поставки энергии осуществляются в соответствии с графиком и объемами. При этом данные по общим объемам поставок не раскрываются.

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Узбекистан с 1 декабря начал импорт электроэнергии из Туркменистана, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на узбекские электросети.

Ответственное за импорт ведомство "Национальные электрические сети Узбекистана" реализуют данное мероприятие в рамках соглашения, заключенного с госкорпорацией "Туркменэнерго" на зимний период 2019-2020 годов.

"Начиная с 1 декабря текущего года в соответствии с совместным узбекско-туркменским соглашением начались поставки электроэнергии из Туркменистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале оператора узбекских электросетей.

Уже стали известны цифры импорта энергии в первые дни зимнего сезона. Так, 1 декабря из соседней республики было импортировано 14,9 млн кВт.ч электроэнергии, 2 декабря - 15,4 млн кВт.ч.

По данным компании, поставки энергии осуществляются в соответствии с графиком и объемами, которые были утверждены соглашением. При этом общие объемы поставок не раскрываются.

Уточняется, что стороны достигли окончательного соглашения лишь на прошедшей неделе.

Узбекистан будет импортировать электроэнергию из Туркменистана с 1 декабря

Импорт электроэнергии из соседних стран по региону был возобновлен лишь два года тому назад. Пик импорта приходится, главным образом, на зимний период и направляется на удовлетворение потребностей населения и промышленности. В рамках участия в работе Центральноазиатской энергетической системы Ташкент годом ранее возобновил импорт из Киргизии и Таджикистана, а в июле этого года - из Казахстана.