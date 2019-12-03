ЕБРР выделил Узбекистану кредит на производство одноразовых медизделий

Крупная сумма будет направлена на расширение продукции компании Healthline, в частности, на производство одноразовых медицинских перчаток.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Узбекистану кредит в размере, эквивалентном 8,55 миллионам евро, для совместного предприятия Healthline.

Компания является крупнейшим местным производителем одноразовых медицинских изделий: одноразовых шприцев, систем для внутривенного капельного вливания и диализных фильтров.

Деньги, выделенные компании Healthline, пойдут на расширение существующего ассортимента и производство одноразовых медицинских перчаток.

Отмечается, что это первый кредит ЕБРР в национальной валюте, предоставленный компании в частном секторе Узбекистана.

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Кредит поддерживается программой Центра передачи финансирования и технологий по изменению климата ЕБРР (FINTECC).

На данный момент ЕБРР инвестировал 1,6 миллиарда евро в 73 проекта в экономике Узбекистана.