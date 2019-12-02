ООН повысит качество медицинских услуг для жителей Каракалпакстана

Около 50 тысяч женщин пройдут обследование на онкозаболевания в рамках новой программы ПРООН и ЮНФПА для Приаралья. Еще 15 тысяч жителей региона смогут получить доступ к улучшенным медуслугам.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. В Ташкенте прошла церемония запуска новой программы "Укрепление потенциала жизнеустойчивости местных сообществ в регионе Приаралья к экологическим, экономическим уязвимостям, а также в вопросах здоровья населения".

Церемония запуска новой программы "Укрепление потенциала жизнеустойчивости местных сообществ в регионе Приаралья к экологическим, экономическим уязвимостям, а также в вопросах здоровья населения" в Ташкенте

Она будет реализована в 2020-2021 годах Программой развития ООН Узбекистана, Фондом ООН в области народонаселения, правительством Узбекистана при финансовой поддержке Японии. Общий бюджет программы составляет более трех миллионов долларов.

Высыхание Аральского моря вызвало целый ряд гуманитарных, экологических, социально-экономических и демографических проблем в регионе Приаралья, особенно в Каракалпакстане.

Новая программа будет осуществляться в девяти северных районах Каракалпакстана по двум ключевым направлениям. Первое - это улучшение качества медицинского обслуживания в отдаленных сельских местностях. Второе - содействие в запуске инклюзивных бизнес-инициатив для создания новых рабочих мест, а также улучшение доступа к базовым социальным услугам, в том числе к питьевой воде.

"В рамках этой программы около 50 тысяч женщин пройдут медицинское обследование по выявлению онкологических заболеваний, 15 тысяч сельских жителей получат доступ к улучшенным медицинским услугам, будут усовершенствованы условия образования для 1200 школьников", — отметил посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма.

По его словам, новая программа поспособствует социальному и экономическому развитию в Каракалпакстане, окажет содействие в совершенствовании системы здравоохранения, соответствующей инфраструктуры и расширит возможности получения дохода для местных сообществ.

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Совместная программа разработана в рамках стратегии Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, созданного в конце 2018 года под эгидой ООН.