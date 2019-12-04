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Ravon в России: быть или не быть

Цены на автомобили Ravon в России снизились на тысячу долларов

© Sputnik / Вадим Шекун
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191204/12934296/Tseny-na-avtomobili-Ravon-v-Rossii-snizilis-na-tysyachu-dollarov.html

Если раньше Ravon R2 стоил от 646 тысяч рублей, Ravon R3 Nexia — от 670 тысяч рублей, а Ravon R4 — от 678 тысяч рублей, то теперь эти модели предлагаются по цене от 500 тысяч.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В декабре цены на Ravon сильно снизились, сообщаетcя на официальном сайте.

Известно, что они снизились аж на тысячу долларов, а то и больше.

Цены на автомобили Ravon в России снизились на тысячу долларов
Ravon
Цены на автомобили Ravon в России снизились на тысячу долларов

Если до этого Ravon R2 стоил от 646 тысяч рублей, Ravon R3 Nexia — от 670 тысяч рублей, а Ravon R4 — от 678 тысяч рублей, то теперь эти модели предлагаются по цене от 586, 550 и 603 тысячи рублей соответственно.

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Напомним, узбекский Ravon вернулся на российский рынок в конце августа 2019 года, после прекращения своей деятельности в РФ в мае 2018-го. Автопроизводитель объяснил это "пересмотром цен и существенным изменением бизнес-модели компании".

Узбекский Ravon вернулся на российский рынок >>

В 2019 году Ravon планировал реализовать от 7 до 10 тысяч автомобилей данной марки.

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