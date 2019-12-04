Если раньше Ravon R2 стоил от 646 тысяч рублей, Ravon R3 Nexia — от 670 тысяч рублей, а Ravon R4 — от 678 тысяч рублей, то теперь эти модели предлагаются по цене от 500 тысяч.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В декабре цены на Ravon сильно снизились, сообщаетcя на официальном сайте.

Известно, что они снизились аж на тысячу долларов, а то и больше.

Ravon Цены на автомобили Ravon в России снизились на тысячу долларов

Если до этого Ravon R2 стоил от 646 тысяч рублей, Ravon R3 Nexia — от 670 тысяч рублей, а Ravon R4 — от 678 тысяч рублей, то теперь эти модели предлагаются по цене от 586, 550 и 603 тысячи рублей соответственно.

Умурзаков: мы изменим подход к продажам Ravon в России >>

Напомним, узбекский Ravon вернулся на российский рынок в конце августа 2019 года, после прекращения своей деятельности в РФ в мае 2018-го. Автопроизводитель объяснил это "пересмотром цен и существенным изменением бизнес-модели компании".

Узбекский Ravon вернулся на российский рынок >>

В 2019 году Ravon планировал реализовать от 7 до 10 тысяч автомобилей данной марки.