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Уборка хлопка

Сборы хлопковых кластеров составили более 70% от общего урожая

© Sputnik / Валерий Шустов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191204/12944065/Sbory-khlopkovykh-klasterov-sostavili-bolee-70-ot-obschego-urozhaya.html

Сезон сбора хлопка в республике завершен. Ответственные ведомства подводят итоги и определяют задачи на 2020 год.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В Ташкенте обсудили задачи хлопково-текстильных кластеров на будущий год.

В ассоциации «Узтекстильпром» состоялся семинар, где подвели итоги 2019 года и определили новые задачи на 2020-й. Как было отмечено, за прошедшие 2 года объем земельных площадей, отведенных хлопководческим текстильным кластерам, составил 68 % сельхоз земель.

В текущем году в 118 районах республики было создано 75 хлопковых кластеров. На 701 000 гектарах собрано свыше 2 млн. 65 тыс. тонн (100% от прогноза), или более 70% от общего урожая хлопка.

При этом, как подчеркивается, 95 300 тонн (5,1%) было собрано с использованием свыше 180 современных хлопкоуборочных комбайнов.

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Технология капельного орошения была внедрена на 9 000 гектарах хлопковых полей. Как следствие, в отдельных районах урожайность была увеличена до 60%.

Образцы тканей в выставочном зале
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
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Также в Узбекистане впервые начали выращивать органический хлопок. Данную категорию хлопка Академия наук республики смогла произвести совместно с Textile Technologies Group без химикатов. Находка была сертифицирована европейской сертификационной компанией.

Приоритеты на предстоящий год охватывают вопросы правильного распределения хлопка на сельхоз полях, обеспечения высококачественными семенами, сбалансированного распределения систем орошения, мелиорации и водоснабжения. Другой важной задачей отмечена постепенная механизация сбора хлопка к 2020 году.




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