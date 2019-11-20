Чтобы экспортеров "не штормило": Рустамбеков о задачах на рынке текстиля

Руководитель исполнительного аппарата Ассоциации "Узтекстильпром" Джасур Рустамбеков рассказал о проводимых в республике реформах, а также обозначил ключевые вопросы, которые планируется решить с российскими коллегами для повышения объемов торговли.

В ходе презентации текстильной отрасли Узбекистана российским партнерам, которая состоялась в посольстве республики в Москве, представители легкой промышленности двух стран обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в этой сфере.

"По линии Минпромторга России мы сейчас занимаемся вопросом маркировки узбекской текстильной продукции, чтобы она была более узнаваемой на полках российских магазинов. Вопрос сертификации в соответствии с российским законодательствам крайне важен. Это залог стабильных поставок, чтобы наших экспортеров и российских контрпартнеров не штормило, что называется, от каких-то технических моментов", — пояснил представитель "Узтекстильпрома".

По словам Джасура Рустамбекова, одна из целей мероприятия - поиск новых партнеров, а глобальные задачи включают в себя тесное взаимодействие для развитие отраслей обеих стран.

Он добавил, что для иностранных инвесторов, в том числе для российских, в республике созданы благоприятные условия ведения бизнеса. Так, национальным законодательством предусмотрены все необходимые меры для того, чтобы защитить иностранного инвестора от всевозможных рисков.

"У нас мягкий таможенный режим, мягкий налоговый режим, либеральное законодательство в сфере управления таможенными платежами и налоговыми платежами для производителей. То есть если вы занимаетесь производством, а не только куплей-продажей, то государство создает все условия для того, чтобы вы могли работать и чувствовать себя защищённым, чтобы вы могли планировать не только на краткосрочную или среднесрочную, но и на долгосрочную перспективу свою деятельность", — пояснил Рустамбеков в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан

Он добавил, что благодаря проводимым реформам в экономической и финансовой сферах за последние годы в Узбекистане существенно увеличилось количество инвестиционных проектов, в том числе многоуровневых, подразумевающих создание на конечном этапе производств полного цикла. А всего за последнее время в стране было создано более 200 инвестпроектов с иностранным участием.