Чтобы экспортеров "не штормило": Рустамбеков о задачах на рынке текстиля

В ходе презентации текстильной отрасли Узбекистана российским партнерам, которая состоялась в посольстве республики в Москве, представители легкой промышленности двух стран обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в этой сфере.
"По линии Минпромторга России мы сейчас занимаемся вопросом маркировки узбекской текстильной продукции, чтобы она была более узнаваемой на полках российских магазинов. Вопрос сертификации в соответствии с российским законодательствам крайне важен. Это залог стабильных поставок, чтобы наших экспортеров и российских контрпартнеров не штормило, что называется, от каких-то технических моментов", — пояснил представитель "Узтекстильпрома".
Он добавил, что для иностранных инвесторов, в том числе для российских, в республике созданы благоприятные условия ведения бизнеса. Так, национальным законодательством предусмотрены все необходимые меры для того, чтобы защитить иностранного инвестора от всевозможных рисков.Sputnik Узбекистан.
Он добавил, что благодаря проводимым реформам в экономической и финансовой сферах за последние годы в Узбекистане существенно увеличилось количество инвестиционных проектов, в том числе многоуровневых, подразумевающих создание на конечном этапе производств полного цикла. А всего за последнее время в стране было создано более 200 инвестпроектов с иностранным участием.