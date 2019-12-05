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Какие вузы Узбекистана перейдут на самофинансирование – перечень

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191205/12947491/Kakie-vuzy-Uzbekistana-pereydut-na-samofinansirovanie--perechen.html

Выбранным для эксперимента университетам и институтам предстоит выполнить несколько дополнительных задач, в числе которых — предоставление дополнительных образовательных услуг, повышение квалификации специалистов отраслей экономики, внедрение других платных услуг. 

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана утвердил перечень высших образовательных учреждений, которые с 1 января 2020 года в порядке эксперимента перейдут на систему самофинансирования. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минюста.

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В список вошли десять вузов: Самаркандский государственный институт иностранных языков, Самаркандский институт экономики и сервиса, Ташкентский государственный юридический университет, Ташкентский государственный экономический университет, Ташкентский финансовый институт, Ташкентский государственный институт востоковедения, Ташкентский фармацевтический институт, Узбекский государственный университет мировых языков, Ургенчский государственный университет, Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта.

При составлении данного списка принимались во внимание высокий научно-педагогический потенциал этих вузов, стабильность финансовой деятельности, адекватный уровень материально-технической базы, высокий спрос на специальности на рынке образовательных услуг.

В соответствии с поставлением Кабмина, университетам и институтам предстоит выполнить несколько дополнительных задач, в числе которых — предоставление дополнительных образовательных услуг, повышение квалификации специалистов отраслей экономики, внедрение других платных услуг. 

Срок оплаты контрактов студентов этих десяти вузов, которые получают образование платно, определяется договором по согласованию сторон.

Теги:
кабмин, Постановление, финансирование, Экономика, Узбекистан, вузы



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