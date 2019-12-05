Какие вузы Узбекистана перейдут на самофинансирование – перечень

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана утвердил перечень высших образовательных учреждений, которые с 1 января 2020 года в порядке эксперимента перейдут на систему самофинансирования. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минюста.
При составлении данного списка принимались во внимание высокий научно-педагогический потенциал этих вузов, стабильность финансовой деятельности, адекватный уровень материально-технической базы, высокий спрос на специальности на рынке образовательных услуг.
В соответствии с поставлением Кабмина, университетам и институтам предстоит выполнить несколько дополнительных задач, в числе которых — предоставление дополнительных образовательных услуг, повышение квалификации специалистов отраслей экономики, внедрение других платных услуг.
Срок оплаты контрактов студентов этих десяти вузов, которые получают образование платно, определяется договором по согласованию сторон.