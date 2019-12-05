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Алкогольная продукция

В 2020-м частный сектор сможет получить оптовую лицензию на алкоголь

© Sputnik / Сергей Пятаков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191205/12952828/V-2020-m-chastnyy-sektor-smozhet-poluchit-optovuyu-litsenziyu-na-alkogol-.html

Производители узбекского алкогольного рынка подвели итоги уходящего года и наметили планы на предстоящий. По республике в экспериментальном режиме для местных производителей и импортеров внедрен проект по маркировке продукции с помощью средств идентификации.

ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Производители алкогольного рынка Узбекистана собрались в Ташкенте для обсуждения планов на 2020 год. Главной задачей участники семинара обозначили обеспечение непрерывности производства алкоголя.

Позитивными событиями уходящего года в этом направлении, среди прочих, были отмечены принятие постановлений руководства по дальнейшему развитию виноградарства и виноделия, совершенствование системы продаж алкогольной и табачной продукции, сокращение участия государства в экономике.

Продажа алкоголя
© Sputnik / Руслан Кривобок
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В продаже алкоголя с лета этого года местные производители и оптовые компании перешли на систему электронных счетов.

А с 1 декабря внедрен пилотный проект по маркировке продукции с помощью средств идентификации для местных производителей и импортеров. Первыми испытуемыми стали АО «Тошкентвино комбинати», ООО “Камхар”, ООО “AFSAR COMPANY LTD”, производственная компания “Кибрай шароб”, ООО “Фар-ваб” и пивовары “Интер Рохат”, СП “Мехнат пиво”.

Как ожидают разработчики проекта, система будет внедрена на всех оптовых и розничных предприятиях с помощью средств идентификации.

Также стало известно, что по состоянию на 1 декабря текущего года в республике было продано 28 предприятий оптовой торговли алкогольной продукции. 

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На сегодня подготовлен проект постановления Кабмина о лицензировании оптовых предприятий. В скором времени, для занятия этой деятельностью в республике начнут выдавать лицензии и частным предпринимателям.

Кроме того планируется запуск единой электронной системы учета производства и оборота технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции.

В завершение узбекские производители представили участникам ярмарки новые виды своей продукции.




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