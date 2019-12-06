В республике установлен новый порядок торгов ценными бумагами

С 5 декабря в республике вступил в силу приказ об особом порядке обращения ценных бумаг. Новые требования по торговле ценными бумагами коснулись всех, за исключением государственных ценных бумаг, а также тех, что выпущены до вступления приказа в силу.
ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Узбекистане установлен особый порядок обращения ценных бумаг. Разработчик инициативы Узбекское агентство по развитию рынка капитала.
Обращение ценных бумаг подразумевает куплю-продажу и другие действия, приводящие к смене владельца, а их размещение – отчуждение их первым владельцам. Процедура размещения регламентирована местным законодательством.
Для организаторов торгов установлен двухнедельный срок для приведения своих актов в соответствие с новым порядком.