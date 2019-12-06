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Работа товарно-сырьевой биржи

В республике установлен новый порядок торгов ценными бумагами

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191206/12957154/V-respublike-ustanovlen-novyy-poryadok-torgov-tsennymi-bumagami-.html

С 5 декабря в республике вступил в силу приказ об особом порядке обращения ценных бумаг. Новые требования по торговле ценными бумагами коснулись всех, за исключением государственных ценных бумаг, а также тех, что выпущены до вступления приказа в силу.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Узбекистане установлен особый порядок обращения ценных бумаг. Разработчик инициативы Узбекское агентство по развитию рынка капитала.

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Теперь обращение ценных бумаг допускается исключительно после окончания их размещения. Требование не распространяется:

  • на государственные ценные бумаги – казначейские обязательства Узбекистана и облигации, выпущенные уполномоченным органом, а также облигации Центробанка;
  • на ценные бумаги, выпущенные в обращение до 5 декабря, то есть до вступления приказа в силу.

Сотрудник в офисе биржи
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Обращение ценных бумаг подразумевает куплю-продажу и другие действия, приводящие к смене владельца, а их размещение – отчуждение их первым владельцам. Процедура размещения регламентирована местным законодательством.

Для организаторов торгов установлен двухнедельный срок для приведения своих актов в соответствие с новым порядком.




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