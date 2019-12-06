Мирзиёев: Экспорт плодоовощной продукции будет доведен до $2,5 млрд

Президент Мирзиёев поздравил узбекских фермеров и дехкан с их профессиональным праздником, подвел итоги уходящего года в сельскохозяйственной отрасли, а также обозначил отдельные задачи на перспективу.

Ташкент, 6 дек - Sputnik. За прошедший год от реализации сельхоз продукции республиканский бюджет получил на 217 трлн. 700 млрд. сумов прибыли, что на 12 % больше, чем в прошлом году. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев в своей поздравительной речи, направленной в адрес дехкан и фермеров по случаю их профессионального праздника.

Глава Узбекистана подчеркнул, что невзирая разного рода испытания и трудности из-за глобальных изменений климата и экологических проблем региона, узбекским фермерам и дехканам удается благодаря своему опыту и достижениям науки добиться высоких результатов в сборе урожая.

"Ярким подтверждением служит то, что в текущем году благодаря вашему кропотливому труду было выращено 7 миллионов 130 тысяч тонн зерна, 2 миллиона 845 тысяч тонн хлопка, 19 тысяч 600 тонн коконов, 21 миллион тонн плодоовощной продукции, 400 тысяч тонн риса, произведено 2 миллиона 600 тысяч тонн мяса, 11 миллионов тонн молочной продукции, 8,1 миллиарда штук яиц", - отметил он.

При этом в поздравительной речи говорится и об актуальных на сегодня проблемах обеспечения продовольственной безопасности, производстве экологически чистой продукции. Как отмечается в письме, узбекским фермерам за последние четыре года на 300 тыс. гектарах низкоурожайных хлопковых и зерновых полях удалось вырастить плодоовощные и другие продовольственные культуры, в их числе на 32 тыс. гектарах - интенсивные сады, на 15 тыс. га. – виноградники, на 2 тыс. га. построены современные теплицы, на 114 тыс. га. - овощи, на 72 тыс. га. – бобовые и масличные культуры, и на 52тыс. га. – кормовые культуры.

Говорится и о том, что в уходящем сезоне на долю хлопково-текстильных кластеров пришлось 73 % урожая хлопка-сырца. На основе данной системы в десятках районах был выращен богатый урожай хлопка.

В этой связи, по заявлению президента принято решение о том, что со следующего года Узбекистан будет выращивать хлопок на 100 %-ов кластерным методом.

Далее последовательно будут создаваться кластеры и в зерноводстве, плодоовощеводстве, птицеводстве, животноводстве, рыбоводстве, шелководстве.

Также к росту урожайности привела и впервые внедренная в зерноводстве система стимулирования выращивания высокого урожая. Дехканам удалось добиться 65-67 центнеров урожая с одного гектара.

При этом наиболее важным достижением Шавкат Мирзиёев отметил тот факт, что в этом году в распоряжении дехкан и фермеров осталось 3 млн. 800 тыс. тонн выращенного ими же зерна.

Далее, как сообщается, за прошедший год республика смогла экспортировать 1,3 млн. тн. фруктов и овощей на 1 млрд. 100 млн. долл. США.

Для обеспечения качественной переработки и поставки на внутренний и внешний рынки выращенной плодоовощной продукции было привлечено 1 трлн. 37 млрд. сумов инвестиций. В результате построено 180 современных центров по переработке, хранению и логистике плодоовощной продукции мощностью 254 тыс. тонн. Создано свыше 54 тысяч новых рабочих мест.

Сейчас в республике перерабатывается 3 млн. 500 тыс. тонн сельхоз продукции, экспортируется готовой продукции на 350 млн. долл. США.

В следующем году, по словам президента, поставлена цель довести экспорт плодоовощной продукции до 2 млрд. 500 млн. долл. США, а в ближайшие три года – до 5 млрд. долл. С этой целью внедряются опытные технологии России, Китая, Испании, Нидерланд, Польши, Греции, Турции, Южной Кореи, Вьетнама и Индонезии.

В результате применения новой технологии выращивания другого ценного сырья – шелкопряда - впервые за год получено четыре урожая коконов.

В эксплуатацию введено более тысячи крупных животноводческих комплексов по производству мясо-молочной продукции. В нынешнем году реализовано 600 целевых проектов на 1,2 триллиона сумов.

Фермерам, использующим водосберегающие технологии, поможет государство

На бесперебойное обеспечение посевных площадей водой для орошения в этом году из госбюджета были выделены средства в размере 1 трлн. 328 млрд. сумов, что в 1,8 раза больше, чем в 2018 году, на улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель – 645 млрд. сумов, то есть в 1,2 раза больше.

В Узбекистане сегодня свыше 11 тысяч фермерских хозяйств возглавляют молодые специалисты в возрасте до 30 лет и 5 600 фермерскими хозяйствами руководят женщины. Это, по словам узбекского руководителя, “золотой фонд” национального сельского хозяйства.

В качестве главных задач отмечены внедрение программ устойчивого развития сферы, обеспечение роста объемов и разнообразия производимой продукции путем применения современных технологий и увеличение экспорта.