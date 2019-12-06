Таможня дает добро: как увеличить экспорт узбекской сельзпродукции в РФ

В посольстве Узбекистан в Москве состоялся семинар по вопросам реализации проекта "Упрощенный таможенный коридор". Профильные структуры двух стран обсудили перспективы сотрудничества и имеющиеся проблемы.

ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Компетентные органы России и Узбекистана обсудили ход реализации программы наращивания объемов товарооборота через так называемые "зеленые коридоры". Участники дискуссии поделились информацией о ситуации и обозначили имеющиеся сложности.

В мероприятии, прошедшем на площадке посольства Узбекистана в Москве, приняли участие представители Государственного таможенного комитета республики, предприниматели, экспортирующие сельхозпродукцию в РФ, а также представители Федеральной таможенной службы России.

Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ Семинар таможенных органов Узбекистана и РФ

Зеленый свет для масштабных задач

В своем выступлении глава узбекской дипмиссии Ботиржон Асадов подчеркнул важную роль проекта “Упрощенного таможенного коридора”.

"Лидерами наших стран поставлена задача довести товарооборот до 10 миллиардов долларов в год, так что подобные проекты крайне важны", Узбекистан рассматривает Российскую Федерацию как стратегического партнера, сотрудничество с которым имеет многоплановым, многогранный характер", — подчеркнул Асадов.

По словам посла Узбекистана, только в прошлом году товарооборот между странами вырос почти на треть и положительная динамика по импорту и экспорту продолжается. По данным официальной узбекской статистики, в 2018 году товарооборот сельхозпродукции и продовольственных товаров между странами увеличился более чем на 20%. Особую заслугу в этом он видит в совместной деятельности таможенных структур РФ и Узбекистана по организации упрощенного таможенного порядка.

Пресс-служба посольства Узбекистана РФ Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов на семинаре таможенных ведомств двух стран

В свою очередь представитель Государственного таможенного комитета Узбекистана, заместитель начальника управления Рустам Кабулов что в республике в настоящее время создаются все необходимые условия для развития предпринимательской деятельности и увеличения экспортного потенциала страны.

Между ГТК и ФТС России в 2016 году было подписано соглашение о упрощенном таможенном коридором. Чиновник заметил, что расширение сотрудничества в этом направлении, снятие барьеров и ограничений позволит существенно увеличить объемы взаимной торговли.

Как работает упрощенный таможенный коридор

Упрощенный таможенный коридор — “зеленый” коридор — это порядок упрощенного прохождения границы для отдельных групп товаров, основанный на информационном обмене сведениями о поставках товаров исходя из экспортных деклараций.

В настоящее время заключено 14 таких соглашений, из них на практике реализуется 5 — с Узбекистаном, Италией, Китаем, Нидерланды и с Турцией. Этот механизм призван сократить сроки совершения таможенных операций без потери качества таможенного администрирования за счет использования системы управления рисками и имеющихся у таможенной службы предварительной информации о взаимной торговле и транспортных средствах.

Упрощенный коридор распространяется на все основные этапы — от прибытия товаров на пункт пропуска до их выпуска в свободное обращение. Сокращение сроков таможенных операций актуально для тех компаний, которые поставляют продукцию в жестких временных рамках, а любое промедление влечет за собой дополнительные расходы и бюрократические сложности.

В рамках проекта передается информация о характеристиках, в том числе о стоимости товаров, поэтому реализация подобного принципа таможенного регулирования осуществляется исключительно на добровольной основе между участниками внешнеторговой сделки.

Таможенные службы стран, договорившихся о таком режиме торговли, формируют и согласовывают перечень участников внешнеэкономической деятельности – то есть компаний поставляющих определенную продукцию в страну. Помимо данных о самом товаре, в том числе его стоимости, указывается информация о транспортном средстве, посредством которого этот груз будет доставляться.

Чтобы поставлять товары по упрощенному "коридору", необходимо попасть в реестр таких компаний. Претенденты обязательно проходят проверку на наличие задолженностей или ранее совершенных нарушений таможенного законодательства. Если таковых нет, экспортер может рассчитывать на включение в этот проект.

Перед тем, как отправить тот или иной груз в другую страну, компания подает сведения об экспортной поставке в свою таможенную службу. После прохождения проверки выдается уникальный идентификационный номер поставки, который достаточно предъявить на границы для оперативного прохождения всех процедур, так как все данные о товаре уже переданы принимающей стороне и досмотра и перепроверки уже не требуется. Если сверка документов прошла успешно и фактов подлога грузов не выявлено, товары проходят по упрощенной процедуре.

При этом в отношении узбекско-российского упрощенного таможенного коридора подразумеваются дополнительные преимущества. Например, отсутствие или сокращение отдельных форм таможенного контроля, в первую очередь, физического досмотра. Также исключаются дублирующие процедуры. Идет работа и по наращиванию пропускной способности пограничных пунктов. С этой целью прорабатывается возможность организации выделенных полос и дополнительных рабочих мест на пунктах таможенного оформления.

Как экспортировать товары в РФ по упрощенному процедуре

Упрощенный порядок проведения таможенных операций в России предлагается для резидентов Узбекистана — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, экспортирующих в Россию следующие товары, классифицируемые согласно товарной номенклатуре ВЭД в группах 07 (овощи), 08 (фрукты), 1202 (арахис), 20 (продукты переработки овощей) и 21 (разные пищевые продукты – кофе, чай и др.)

Для того, чтобы включиться в проект организации нужно направить официальный письменное обращение в Федеральную таможенную службу России (в бумажном или электронном виде) о том, что компания заинтересована принят участия в УТК. После получения заявки проводится проверка на соответствие претендента низкому уровню риска.

По итогам проверки ФТС России предоставляет своим коллегам в Узбекистане обновленные данные по компании-заявителю, а также по тем контрагентам, с которыми экспортер намерен сотрудничать на территории России, включая наименование организации, ИНН, юридический, фактический адрес и информация о контактных лицах. Это позволит Государственному таможенному комитету Узбекистана идентифицировать эти компании при оформлении новых участников УПК.

Предложение без спроса. Почему?

Несмотря на очевидные выгоды такой упрощенной процедуры, по данным представителей узбекской таможенной службы, в республике интерес к УТК весьма невелик.

"В 2018-2019 году мы проанализировали ситуацию — интерес со стороны участников внешнеэкономической деятельности очень низкий — всего 20 компаний, а на территории России лишь одна организация – ООО "Узагроэкспорт". На наш взгляд, это связано с недостаточным информированием предпринимателей о такой возможности. Думаю, было бы полезно провести семинар с участием представителей ФТС России и ГТК непосредственно на пунктах пропуска", — выразил мнение заместитель начальника управление таможенного комитета Узбекистана Рустам Кабулов.

Основные проблемы

Участники семинара обсудили и имеющиеся проблемы и издержки. В частности, представители узбекской стороны посетовали на ограниченное количество пунктов пропуска, где экспортеры могут пройти упрощенную процедуру таможенного контроля. В ФТС России подчеркнули, что на сегодняшний день действует 18 пунктов приема товаров из Узбекистана, однако не на всех имеется возможность для оперативного фитосанитарного контроля. Эти моменты ведомства двух стан планируют обсудить на отдельных встречах с участием Россельхознадзора России для снятия всех вопросов и выработки оптимальных подходов.

Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ Семинар таможенных органов Узбекистана и РФ

Беспокоит поставщиков узбекской продукции и стоимость процедуры досмотра. Так, представитель компании "Саназия глинт" посетовали на высокие тарифы — до полутора тысяч долларов за фуру. В ФТС подчеркнули, что, возможно, речь идет о компаниях, которые предоставляют на коммерческой основе услуги на складе временного хранения или зоне таможенного контроля. Стоимость этих процедур определяется хозяйствующими субъектами и не имеет отношения к деятельности ФТС России.

Что же касается таможенного контроля в отношении участников программы "Упрощенного таможенного коридора", то представитель российской таможенной службы отметил, что участие в УТК не отменяет таможенный контроль, а его формы и меры применяются с использованием системы управления рисками.

"Решение о проведении таможенного досмотра принимается с учетом результатов применения системы управления рисками, которая анализирует каждую поставку товара на необходимость применения дополнительных форм и мер таможенного контроля с учетом информации об участниках внешнеэкономической сделки, сведений о товаре и иной информации имеющейся в информационных ресурсах таможенных органов. Доля таких досмотров в общем потоке находится в пределах 3-4%. Если были случаи, когда из семи автомобилей четыре подверглись таможенному досмотру, то тут стоит разобраться индивидуально, на каком основании принимались такие решения", — прокомментировал заместитель начальника отдела администрирования и методологии контроля таможенной стоимости Управления контроля таможенных рисков ФТС России Антон Дышко.

По итогам мероприятия представители двух стран заявили о необходимости проведения регулярных встреч и семинаров для решения накопившихся вопросов и выработки оптимальных решений в этом направлении.