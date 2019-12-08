Медведев назвал условия разрешения газового спора с Украиной

Глава российского правительства напомнил, что в настоящее время Киев получает газ по реверсу из Европы — и гораздо дороже, чем мог бы получать из России.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, пока Украина не перестанет требовать выплаты по судебным решениям.

"Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту", — сказал глава российского правительства в интервью программе "Вести в субботу". При этом он подчеркнул, что решение должно быть обоюдовыгодным.

По словам Медведева, РФ готова работать по европейскому законодательству, которое сейчас внедряет у себя Украина.

Также премьер-министр отметил, что Москва и Киев должны договориться по всем пунктам газовой сделки, и тогда бы можно было возобновить сотрудничество, в том числе и поставки российского газа на Украину.

Он напомнил, что в настоящее время Киев получает газ по реверсу из Европы — и гораздо дороже, чем мог бы получать из России. Цена может быть ниже, для этого нужно договориться, сказал Медведев.

"А как можно договориться? Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петрова, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз", — пояснил премьер-министр.

Он также озвучил причины, по которым нельзя отказаться от транзита газа через украинскую территорию.

"Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать", — сказал глава правительства, подчеркнув, что вопрос здесь не в том, "кто стоит у кормила власти" в Киеве, а в соблюдении международных обязательств.

"Мы исходим из того, что эти обязательства должны сохраняться для будущих руководителей государства", — заключил он.

Напомним, действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце этого года.

Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.

В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.