12:49 09 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей

Доллар и рубль растут - курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
Получить короткую ссылку
109 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1257/84/12578408.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191209/12970513/Dollar-i-rubl-rastut---kurs-valyut-v-Uzbekistane.html

Российский рубль тоже поднялся на 2,09 сума. Теперь его стоимость составляет 149,09 сума. Курс доллара вырос на 26,56 сума и составил 9537,55 сума.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал обновленные курсы иностранных валют по отношению к суму.

Курс доллара вырос на 26,56 сума и составил 9537,55 сума за один доллар. Растет и евро, курс которого увеличился на 69,31 сума и дошел до 10 545,67 сума. Российский рубль тоже поднялся на 2,09 сума. Теперь его стоимость составляет 149,09 сума.

Курс валют в Узбекистане на 10 декабря 2019 года
ЦБ
Курс валют в Узбекистане на 10 декабря 2019 года

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно рос, а теперь упал.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Доллар и евро растут, рубль падает - курс валют в Узбекистане >>

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Экономика, евро, рубль, доллары, деньги, курс валюты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
Тысячи коней и пыль столбом: турнир по купкари в Намангане – фото
Жизнь после смерти: Гюмри спустя 31 год
Смерти вопреки: как живет Гюмри спустя 31 год после землетрясения
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться