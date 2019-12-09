Доллар и рубль растут - курс валют в Узбекистане

Российский рубль тоже поднялся на 2,09 сума. Теперь его стоимость составляет 149,09 сума. Курс доллара вырос на 26,56 сума и составил 9537,55 сума.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал обновленные курсы иностранных валют по отношению к суму.

Курс доллара вырос на 26,56 сума и составил 9537,55 сума за один доллар. Растет и евро, курс которого увеличился на 69,31 сума и дошел до 10 545,67 сума. Российский рубль тоже поднялся на 2,09 сума. Теперь его стоимость составляет 149,09 сума.

ЦБ Курс валют в Узбекистане на 10 декабря 2019 года

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно рос, а теперь упал.

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Доллар и евро растут, рубль падает - курс валют в Узбекистане >>

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.