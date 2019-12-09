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Государственные флаги стран ЕАЭС

Жамшид Кучкаров о ЕАЭС: если выгодно, будем вступать

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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Осенью этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил проработать вопрос присоединения республики к Евразийскому экономическому союзу.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В настоящее время Ташкент подробно изучает потенциал Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил Sputnik Узбекистан вице-премьер, министр финансов республики Жамшид Кучкаров.

"Узбекистан оценивает плюсы и минусы интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, — сказал Джамшид Кучкаров. — Мне кажется, что плюсов — больше. Принятие решения — это не дело одного дня или одного месяца. Если это нам выгодно — конечно же, будем вступать".

По словам вице-премьера, республика готова к расширению международного сотрудничества.

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба Валдай Федор Лукьянов
© Sputnik / Юрий Корсунцев
Лукьянов: вступление в ЕАЭС выгодно Узбекистану, но неизбежен жесткий торг
"Любая страна, и Узбекистан не исключение, стремится к интеграции в мировую экономику, в торговые отношения, в какие-то инфраструктурные процессы, — отметил он. — Процессы, которые происходят рядом с нами, конечно же, не могут остаться незамеченными и неучтенными нами".

В Узбекистане продолжаются общественные и экспертные обсуждения относительно вступления республики в региональные и международные структуры. Так, в Центре экономических исследований и реформ при Администрации президента состоялся семинар на тему: "Прикладные модели общего равновесия и оценка влияния вступления Узбекистана в ВТО и ЕАЭС".

Напомним, проработать вопрос присоединения к Евразийскому экономическому союзу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил осенью этого года. На данный момент в интеграционное объединение входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения.

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Теги:
Узбекистан, Экономика, Жамшид Кучкаров, ЕАЭС



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