Импортные электромобили не будут облагать таможенной пошлиной

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. На ввоз электромобилей передумали устанавливать пошлину. Это следует из постановления президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления дорожной отраслью".
Речь идет о товарной продукции с кодом 870380: "транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем".
Нововведение касается не только электромобилей, но также электрических автобусов, грузовиков и мотоциклов.
С начала года импорт электромобилей не облагается таможенной пошлиной, а с лета — акцизным налогом. Однако осенью вышло постановление президента, согласно которому с 1 января 2020 года все ввозимые из-за границы электромобили должны были облагаться пошлиной в 10%.
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Теперь же никакой таможенной пошлины и никакого акциза платить не надо. Достаточно заплатить сбор и НДС.
Ранее сообщалось, что с начала года на территорию Узбекистана были ввезены 20 электромобилей.
Также известно, что с 2021 года предприятие "Шаффоф омадли саноат" планирует запустить в республике производство отечественных электромобилей. Общая стоимость проекта, реализуемого совместно с китайской Silk Road Company, составляет 30 миллионов долларов. Из них 24 миллиона долларов составляют иностранных инвестиций.
Предварительные расчеты показали, что ориентировочная стоимость отечественного электромобиля составит три тысячи долларов. В первый год планируется выпустить две тысячи машин.