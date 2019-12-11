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Электромобиль Smart

Импортные электромобили не будут облагать таможенной пошлиной

JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191211/12991855/Importnye-elektromobili-ne-budut-oblagat-tamozhennoy-poshlinoy.html

Ранее предполагалось ввести с 1 января 2020 года пошлины в 10% за ввод электромобилей на территорию республики.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. На ввоз электромобилей передумали устанавливать пошлину. Это следует из постановления президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления дорожной отраслью".

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Речь идет о товарной продукции с кодом 870380: "транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем".

Нововведение касается не только электромобилей, но также электрических автобусов, грузовиков и мотоциклов.

С начала года импорт электромобилей не облагается таможенной пошлиной, а с лета — акцизным налогом. Однако осенью вышло постановление президента, согласно которому с 1 января 2020 года все ввозимые из-за границы электромобили должны были облагаться пошлиной в 10%.

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Теперь же никакой таможенной пошлины и никакого акциза платить не надо. Достаточно заплатить сбор и НДС.

Ранее сообщалось, что с начала года на территорию Узбекистана были ввезены 20 электромобилей.

Зарядка аккумуляторов электромобиля.
© Sputnik / Евгений Биятов
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Также известно, что с 2021 года предприятие "Шаффоф омадли саноат" планирует запустить в республике производство отечественных электромобилей. Общая стоимость проекта, реализуемого совместно с китайской Silk Road Company, составляет 30 миллионов долларов. Из них 24 миллиона долларов составляют иностранных инвестиций.

Предварительные расчеты показали, что ориентировочная стоимость отечественного электромобиля составит три тысячи долларов. В первый год планируется выпустить две тысячи машин.

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Теги:
Таможня, пошлина, электромобиль, импорт, Узбекистан



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