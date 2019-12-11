Узбекских майнеров обязали платить за энергию по повышенным тарифам

К ним начнут применять повышающий тариф 3,0 к установленному тарифу. Решение Кабмина вступит в силу в марте 2020 года.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Узбекистане устанавливают повышенные тарифы по электрической энергии для майнеров. Это утверждено постановлением Кабинета Министров, которое вносит дополнения в правила пользования электроэнергией.

По новым правилам, узбекистанцы, ведущие деятельность по криптовалютам, начнут платить за энергию с повышающим тарифом 3,0 к установленному тарифу, "независимо от присоединенной мощности".

Министерство энергетики совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в течение двух месяцев разработают порядок определения потребителей, занимающихся майнингом, и применения к ним повышенных тарифов.

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Документ вступит в силу через три месяца — в марте 2020 года.

Между тем в начале октября группа узбекистанцев, работающих в сфере майнинга криптовалют, записала видеообращение к руководству страны. В нем говорилось о том, что если к ним начнут применять повышенные тарифы, то привлекательность этого бизнеса сильно упадет.

"Мы не хотим переносить наши дата-центры в чужую страну. Мы хотим, чтобы Узбекистан развивался и получал плоды от этой отрасли", — говорилось в обращении.

По их словам, Узбекистан производит около 14 гигаватт электричества в час, при этом майнинг использует около 0,05% от этого объема.

Они также подчеркнули, что майнинг мог бы увеличить экспорт Узбекистана на 120 миллионов долларов в год, используя всего лишь 1% от общей вырабатываемой электроэнергии.

Предприниматели выразили готовность сотрудничать с государством, помочь правильно отрегулировать рынок и перевести майнинг в легальное русло.