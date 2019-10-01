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Петр Дворянкин
© Facebook / Дворянкин Петр

Эксперт: власти Узбекистана формируют мнение по поводу майнеров

Радио
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Основатель международной сети инвесторов Cryptolife.world, член Экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий Петр Дворянкин рассказал, как новый законопроект характеризует отношение властей к майнерам.

Новый проект постановления гласит, что узбекистанцы, ведущие деятельность по криптоактивам, включая майнинг, будут платить за электрическую энергию с применением повышающего коэффициента.

Эксперт считает, создание данного законопроекта может быть вызвано тем, что государство хочет зарабатывать на успешных бизнесменах своей страны.

К примеру некоторые тратят на рост биткоина около 2 тысяч долларов, а продают по 8-10 тысяч, получая пятикратную прибыль. Однако важно понимать, что в том же биткоине заложена не только цена на электричество, но и цена на оборудование, рассказал Дворянкин Sputnik Узбекистан

Технология блокчейн и монета биткоин
© Sputnik / Владимир Астапкович
Узбекских майнеров обяжут платить за электричество в три раза больше
Такой шаг говорит о том, что правительство Узбекистана уже начало формировать свое мнение по поводу майнеров. Однако о разрешении и запрете на производство криптовалюты пока речи не идет. Вполне возможно, что они столкнулись с ситуацией, когда энергетическая система работает на пределе, считает эксперт.

Теперь в жизни узбекских майнеров наступает новый этап.




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