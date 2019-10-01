Эксперт: власти Узбекистана формируют мнение по поводу майнеров

Новый проект постановления гласит, что узбекистанцы, ведущие деятельность по криптоактивам, включая майнинг, будут платить за электрическую энергию с применением повышающего коэффициента.

Эксперт считает, создание данного законопроекта может быть вызвано тем, что государство хочет зарабатывать на успешных бизнесменах своей страны.

К примеру некоторые тратят на рост биткоина около 2 тысяч долларов, а продают по 8-10 тысяч, получая пятикратную прибыль. Однако важно понимать, что в том же биткоине заложена не только цена на электричество, но и цена на оборудование, рассказал Дворянкин Sputnik Узбекистан.

Такой шаг говорит о том, что правительство Узбекистана уже начало формировать свое мнение по поводу майнеров. Однако о разрешении и запрете на производство криптовалюты пока речи не идет. Вполне возможно, что они столкнулись с ситуацией, когда энергетическая система работает на пределе, считает эксперт.

Теперь в жизни узбекских майнеров наступает новый этап.