В Бухаре намерены освоить производство бумаги из известняка

Узбекско-малайзийское предприятие с проектной мощностью в 70 тысяч тонн продукции в месяц призвано обеспечить регион ценным сырьем и существенно снизить долю импорта бумаги.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. В Бухаре появилось совместное предприятие по производству бумаги из известняка. Готовая продукция может применяться в качестве сырья для производства обоев, одноразовой посуды и может заменить газетную бумагу.

По данным местных СМИ, узбекско-малайзийское СП создано в свободной экономической зоне города Каган. Проектная стоимость производства составляет 136 миллионов долларов, которые намерены инвестировать в проект малайзийские партнеры.

Сырьевой базой для будущего завода станет расположенный рядом карьер. По словам бизнесмена Неъмата Мансурова, образцы известняка изучались в лабораториях Японии и Италии. Качество его состава и ряд свойств показали хорошие результаты.

По предварительным оценкам из одной тонны породы с добавлением в него полимерных соединений можно будет получать до 800 килограммов готовой продукции, а ежемесячно предприятие будет производить до 70 тысяч тонн продукции. Это позволит закрыть потребности региона в бумажных изделиях и существенно сократить импорт соответствующих товаров, а значит и цены на них. Местные власти намерены поддержать перспективный проект.