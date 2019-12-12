Власти утвердили минимальные ставки аренды для физических лиц на 2020 год

В Узбекистане обновлены минимальные ставки для физических лиц, сдающих в аренду жилые, нежилые помещения или автомобили.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Законом о госбюджете Узбекистана на 2020 год установлены новые минимальные ставки арендной платы для сдающих свое имущество физических лиц.

В соответствии с приложением №12 к закону, данные ставки применяются для налогообложения доходов от сдачи в аренду помещений или автомобилей.

Так, минимальный размер ставки арендной платы за один квадратный метр площади в Ташкенте составит 12 тысяч сумов в месяц — если речь идет о жилом помещении, 25 тысяч сумов — если дело касается нежилого помещения. В Нукусе и других городах, являющихся областными центрами, суммы меньше — 7,5 тысячи и 15 тысяч сумов соответственно. Во всех остальных населенных пунктах за один квадратный метр жилого помещения нужно будет заплатить 3,5 тысячи сумов, нежилого — 6,5 тысячи сумов.

За одну легковую машину (предназначенную для перевозки пассажиров, багажа и имеющую не более восьми мест для посадки, не считая водительского) жителям всех населенных пунктов республики предстоит отдать не менее 500 тысяч сумов, за микроавтобусы, автобусы и грузовые машины — минимум миллион сумов.

Официальный Telegram-канал Минюста РУз "Правовая информация" Минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду

При этом кенгаши народных депутатов районов и городов получили право вводить понижающие или повышающие коэффициенты от 0,7 до 1,3 к минимальным ставкам арендной платы и суммам налога на доходы физических лиц в фиксированных размерах для индивидуальных предпринимателей в зависимости от специфики места предоставления в аренду имущества или осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, а также сезонности осуществляемых видов деятельности.

Также они могут вводить повышающие коэффициенты к минимальным ставкам арендной платы и фиксированным размерам налога на доходы физлиц для индивидуальных предпринимателей на отдельных территориях районов и городов, специализирующихся на массовом отдыхе или туризме, до размеров, установленных для Ташкента.