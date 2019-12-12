"Время действовать": Узбекистан на международной конференции по изменению климата

Совместно с рядом спецучреждений ООН, Региональным экологическим центром для Центральной Азии Узбекистан договорился о разработке планов действий по укреплению национального потенциала по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Узбекистан принял участие в работе конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP-25.

Глобальный климатический форум - по масштабу главная международная платформа для обсуждения путей решения критических проблем изменения климата - в нынешнем году проходит в Мадриде под лозунгом "Время действовать". В конференции принимают участие представители свыше 190 стран, международных организаций и НПО.

Делегацию республики возглавил первый заместитель центра гидрометереологической службы при Кабмине Бахриддин Нишанов. Выступая на заседании сегмента высокого уровня COP-25, он, в частности проинформировал участников о ходе выполнения республикой международных обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, а также о мерах по переходу к "зеленой экономике".

"В целях выполнения обязательств по Парижскому соглашению в Узбекистане принята Стратегия перехода республики к "зеленой экономике" на период 2019-2030 годы, которая направлена на последовательную модернизацию промышленности, повышение энергоэффективности и энергосбережения в ключевых секторах экономики. Принят закон и определены долгосрочные цели в области возобновляемых источников энергии" - заявил он.

Узбекский делегат обратился к международному сообществу с призывом поддержать усилия республики в лице его руководства в деле решения негативных последствий высыхания Аральского моря. Им была подчеркнута актуальность налаживания и расширения взаимодействия между созданным под эгидой ООН Многопартнерским трастовым фондом по человеческой безопасности для региона Приаралья и донорским сообществом в целях реализации действенных проектов по социально-экономической реабилитации в регионе, охваченном экологическим кризисом.

В рамках форума были проведены и отдельные переговоры с международными донорскими организациями. В частности, на встречах с представителями "Зеленого климатического фонда" ООН, Сельскохозяйственной и продовольственной организацией Объединенных Наций, Регионального экологического центра для Центральной Азии, а также делегациями Германии и Италии обсуждены перспективы расширения проектного сотрудничества по вопросам минимизации последствий изменений климата.

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Достигнута договоренность о совместной разработке планов действий по укреплению национального потенциала по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Напомним, в мае 2019-го Мирзиёев подписал закон "Об использовании возобновляемых источников энергии", в результате которого производители энергии получили ряд налоговых льгот, в частности производители установок освобождены от уплаты всех видов налогов сроком на 5 лет с даты их регистрации, а потребители "зеленой энергии" в жилых помещениях — от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц сроком на три года.