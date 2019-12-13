Особый подход: в Узбекистане появится новая бизнес-категория

К категории среднего бизнеса относятся небольшие предприятия ремесленничества, а также те, что занимаются добычей и переработкой сырья и материалов с высокими затратами труда.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Проект постановления правительства о мерах по стимулированию среднего бизнеса вынесен на всенародное обсуждение, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В нем отмечается необходимость формирования среднего класса собственников. Государство готово создать институциональную систему и разработать механизмы поддержки среднего бизнеса посредством предоставления кредитов и привлечения иностранных инвестиций.

Пересмотр критериев величины субъектов предпринимательства и разделения их на малые, средние и крупные было поручено главой государства.

Понятие среднего бизнеса на сегодняшний день в Узбекистане отсутствует, хотя предприятия этой категории вносят существенный вклад в развитие экономики страны. В основном это небольшие предприятия ремесленничества, а также те, что занимаются добычей и переработкой сырья и материалов с высокими затратами труда.

Основным критерием разделения предприятий по уровням является численность работников.

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С 1 апреля 2020 года к субъектам среднего бизнеса будут относиться юридические лица независимо от формы собственности, с числом занятых в производственной сфере – от 100 до 150 человек, в сфере строительстве – от 70 до 100 человек, в сельском хозяйстве, оптовой торговле – от 30 до 40 человек, в розничной торговле и других непроизводственных отраслях – от 20 до 30 человек.

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К среднему бизнесу будут применяться все действующие льготы для субъектов малого бизнеса. Предприятия среднего бизнеса с годовым оборотом от 1 до 3 млрд сумов будут также освобождаться от уплаты НДС.

Проект разработан на государственном языке и будет находиться на обсуждении до 27 декабря 2019 года.