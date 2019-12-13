"Узбекнефтегаз" намерен стать нефтегазовой компанией мирового уровня

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. В структуре главной нефтегазовой компании Узбекистана создан "единый координационный офис трансформации", который призван содействовать окончательному переходу акционерного общества в категорию крупных международно признанных нефтегазовых компаний.
Раскрытие существующего нефтегазового потенциала отрасли – таков основной посыл компании в новоявленном формате.
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Процесс преобразования компании был запущен в рамках постановления президента "О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью".
Среди главных задач координационного офиса трансформации обозначены:
- внедрение рекомендаций АБР и прочих международных консультантов по реформированию деятельности и бизнес-модели компании;
- внедрение современных методик корпоративного управления;
- распределение полномочий органов управления, внедрение бухгалтерской и финансовой отчетности соответствующих международным стандартам финансовой отчетности;
- формирование прозрачной и единой кадровой политики и международных процедур управления персоналом;
- определение концепций развития и поэтапного внедрения альтернативных источников энергии.
Как сообщается, к работе нового офиса привлечены ведущие местные специалисты нефтегазовой отрасли, а также эксперты ряда международных организаций, в числе которых АБР и Ernst&Young.