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"Узбекнефтегаз" намерен стать нефтегазовой компанией мирового уровня

НХК Узбекнефтегаз
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191213/13007971/Uzbekneftegaz-nameren-preobrazovatsya-v-neftegazovuyu-kompaniyu-mirovogo-urovnya.html

Крупнейший узбекский конгломерат перешел на финальный этап своей трансформации. Новая бизнес-модель компании подразумевает интенсивное корпоративное и технологическое развитие.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. В структуре главной нефтегазовой компании Узбекистана создан "единый координационный офис трансформации", который призван содействовать окончательному переходу акционерного общества в категорию крупных международно признанных нефтегазовых компаний.

Раскрытие существующего нефтегазового потенциала отрасли – таков основной посыл компании в новоявленном формате.

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Процесс преобразования компании был запущен в рамках постановления президента "О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью".

 

Среди главных задач координационного офиса трансформации обозначены:

  • внедрение рекомендаций АБР и прочих международных консультантов по реформированию деятельности и бизнес-модели компании;
  • внедрение современных методик корпоративного управления;
  • распределение полномочий органов управления, внедрение бухгалтерской и финансовой отчетности соответствующих международным стандартам финансовой отчетности;
  • формирование прозрачной и единой кадровой политики и международных процедур управления персоналом;
  • определение концепций развития и поэтапного внедрения альтернативных источников энергии.

Как сообщается, к работе нового офиса привлечены ведущие местные специалисты нефтегазовой отрасли, а также эксперты ряда международных организаций, в числе которых АБР и Ernst&Young.

Добыча нефти
© REUTERS / Sergei Karpukhin
Новое российско-узбекское предприятие по добыче нефти приступило к работе
Реформы в системе управления АО позволят выстроить компанию нового поколения. Центральные задачи, при этом, останутся прежними – увеличение добычи на старых месторождениях путем внедрения новых технологий, вовлечение трудноизвлекаемых запасов, развитие возможностей в разведке и добыче углеводородов, а также продолжение монетизации углеводородов в высоколиквидную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Теги:
технологии, реформа, международные нормы, Узбекнефтегаз



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