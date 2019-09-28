Как "Лукойл" готовит специалистов для работы в Узбекистане

Компания успешно сотрудничает с несколькими вузами страны по подготовке специалистов для дальнейшей работы над своими проектами.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сотрудниками "Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани" на сегодняшний день являются более 2,7 тысячи человек, из них более 92% — узбекистанцы, сообщается на Telegram-канале Министерства энергетики республики.

В "Лукойле" отметили, что компания успешно сотрудничает с несколькими вузами страны в подготовке специалистов для дальнейшей работы над своими проектами. В их числе — филиал Российского университета нефти и газа имени Ивана Губкина в Ташкенте, Каршинский инженерно-экономический институт, Бухарский инженерно-технологический институт, Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова.

Кроме того, в вопросах подготовки квалифицированных кадров компания также сотрудничает с "Узбекнефтегазом". На предприятиях группы "Лукойл" в России прошли стажировку более 100 специалистов нефтегазовой отрасли республики по следующим направлениям: современные методы бурения скважин, добыча нефти и газа, промышленная безопасность и охрана труда, современные технологии по разведке залежей нефти и газа (геофизические методы).

За вклад в развитие человеческого капитала, высокую эффективность в решении вопросов социально-трудовой и HR-сферы "Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани" не раз получала награды "Лучший работодатель Узбекистана" и "Самый желаемый работодатель страны", отмечается в публикации.