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Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана с заместителем премьер-министра, министром финансов Японии

Узбекистан и Япония обсудили предстоящие инвестпроекты

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Экономика
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На встрече говорили о достигнутых договоренностях, о реализации крупных инвестиционных проектов и торговых соглашений, соответствующие документы по которым планируется подписать в ходе предстоящего узбекско-японского бизнес-форума.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Токио прошла встреча министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана и заместителя премьер-министра, министра финансов Японии.

Обсудили вопросы подготовки к визиту на высшем уровне и сопутствующим мероприятиям. Говорили также об укреплении двустороннего институционального сотрудничества и сближении деловых кругов двух стран.

Отмечали, что системный подход, примененный в координации совместных действий министерств, ведомств и компаний в ходе переговорных процессов, позволил в сжатые сроки добиться ощутимых результатов и существенно расширить масштабы межстранового сотрудничества.

Подписание документов
© Sputnik/Виктор Толочко
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Доказательством тому является ряд достигнутых договоренностей о реализации крупных инвестиционных проектов и торговых соглашений, соответствующие документы по которым планируется подписать в ходе предстоящего узбекско-японского бизнес-форума.

Министр инвестиций и внешней торговли выразил признательность правительству Японии за помощь, оказанную в рамках Официальной помощи в целях развития (ОПР), отметив, что за годы плодотворного сотрудничества в Узбекистане реализован ряд социально значимых и инфраструктурных проектов в сферах энергетики, транспорта, телекоммуникаций, образования и здравоохранения.

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Стороны выразили намерения придерживаться заданных темпов в дальнейшем развитии взаимодействия путем налаживания тесного межправительственного сотрудничества и проведения регулярных встреч для мониторинга достигнутого прогресса и обсуждения новых перспективных инициатив для изучения и реализации.

Теги:
энергетика, Токио, финансы, Япония, министр, Торговля, Инвестиции



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