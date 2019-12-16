В Узбекистане появилась первая пластиковая карта для детей

Как отмечается в пресс-релизе компании Uzcard, карточка позволит детям и подросткам научиться управлять своими расходами.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Узбекистане впервые выпущены пластиковые карты для детей и подростков. Сервис, представленный компанией Uzcard, получил название Uzcard kids.

Uzcard Новая пластиковая карта Uzcard kids

Как пояснили в компании, с помощью новых карт дети смогут производить безналичный расчет, а родители контролировать все расходы ребенка в режиме онлайн.

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Еще одно преимущество карты – она предостережет ребенка от риска потери или кражи наличности. Также при необходимости родители смогут быстро перевести на детскую карту средства.

Первым банком-эмитентом Uzcard Kids стал Капиталбанк, однако компания рассчитывает в скором времени привлечь к продвижению продукта и другие банки Узбекистана.