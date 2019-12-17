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Власти Узбекистана передумали освобождать средний бизнес от НДС

Pixabay
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191217/13034915/Vlasti-Uzbekistana-peredumali-osvobozhdat-sredniy-biznes-ot-NDS.html

В Министерстве экономики и промышленности обновили проект документа, предусматривающий появление среднего бизнеса в Узбекистане после критики со стороны общества.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Министерство экономики и промышленности Узбекистана отказалось от собственного предложения освободить предприятия среднего бизнеса от уплаты налога на добавленную стоимость.

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Ведомство выложило для общественного обсуждения новый проект постановления президента о среднем бизнесе, из которого исчезло упоминание НДС.

Отмечается, что отмена НДС для среднего бизнеса, которая была прописана в проекте документа, вызвала критику со стороны экспертов. В нем предлагалось ввести категорию среднего бизнеса, к которому могут быть причислены юридические лица с определенной численностью сотрудников и размером годового оборота. Однако многие были убеждены, что отмена налога обернется потерями для самих бизнесменов.

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По словам замминистра финансов Узбекистана Дильшода Султанова, если кто-либо из участников цепочки НДС перестает платить налог, то этот разрыв ложится на последующее звено, превращаясь в налог с оборота. Кроме того, участники цепочки отказываются от продукции льготников, отметил он.

Похожую точку зрения высказал экономист Юлий Юсупов, который написал, что льготы с уплатой НДС возвращают экономику Узбекистана к ситуации до проведения налоговой реформы.

"Если в цепочке уплаты этого налога появляются неплательщики, то налоговая нагрузка ложится на следующие звенья. То есть НДС никуда не денется, его все равно заплатят в полном объеме, только другие предприниматели. А еще из-за разрыва в цепочке уплаты возникнут ситуации, когда ранее уплаченный НДС нельзя будет взять в зачет. То есть общая налоговая нагрузка возрастет еще больше", — отметил эксперт.

Обновленный проект постановления доступен для обсуждения до 31 декабря.

Теги:
бизнес, НДС, налоги, Узбекистан



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