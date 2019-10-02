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Хлеб

Производители хлеба из узбекской муки освободятся от НДС

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Ранее облагаемый оборот по НДС на муку зерноперерабатывающих предприятий исчислялся от объема выручки за вычетом стоимости зерна.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Производство и реализация хлеба, произведенного с использованием только зерна узбекского производства, освобождаются от налога на добавленную стоимость до 1 июля 2020 года, сообщается в постановлении Кабинета министров Узбекистана.

Ранее, с 2018 года, облагаемый оборот по НДС на муку зерноперерабатывающих предприятий исчислялся от объема выручки за вычетом стоимости зерна.

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С 1 октября зерноперерабатывающие предприятия, перерабатывающие импортированное зерно, обложенного НДС при импорте, определяют облагаемый оборот по НДС в порядке, установленном Налоговым кодексом.

Мирзиёев снизил НДС до 15% >>

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о снижении НДС с 20% до 15% 25 сентября.

Предполагается, что снижение ставки НДС до 15% в совокупности с мерами, направленными на обеспечение его нейтральности, предлагаемыми в новой редакции Налогового кодекса, благоприятно отразится на деятельности хозяйствующих субъектов.

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При этом снижение ставки на пять процентных пунктов сократит поступления в государственный бюджет на 10 триллионов в год или порядка 2% к ВВП.

Теги:
производство, акцизный налог, налоги, НДС, Узбекистан, Узбекистан, хлебобулочные изделия



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