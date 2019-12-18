В Узбекистане введут налог на Google и Яндекс, а как его рассчитать - не ясно

Данный налог будет взиматься с любых услуг, продаваемых через Интернет: рекламы, продажи приложений, игр, хостинга сайтов, музыки, фильмов и так далее.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Узбекистане введут так называемый "налог на Google", пишет издание Газета.uz со ссылкой на председателя Государственного налогового комитета (ГНК) Бехзода Мусаева.

Речь идет о налоге для иностранных юридических лиц, оказывающих услуги в электронной форме в республике.

К услугам в электронной форме относятся предоставление прав на использование программного обеспечения (включая игры) и доступа к поисковым системам, оказание рекламных услуг в Интернете, услуг по поиску и предоставлению информации о потенциальных покупателях, хранение и обработка информации и так далее.

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Подобные услуги оказывают, в первую очередь, такие интернет-гиганты, как Яндекс, Google, Facebook, Alibaba, AirBnB и другие.

Однако в каком размере будут взиматься налоги, еще не решили, потому что у ГНК нет информации о сумме оказываемых иностранными интернет-компаниями услуг в каждом конкретном случае.

"Очень сложно определить сумму их доходов, сумму их комиссий и провести налогообложение. Зарубежные страны сегодня борются, стараются высчитывать (налог. - Sputnik). Пока мы пошли по следующему пути. Мы знаем, что наши российские коллеги внедрили только лишь НДС на их услуги, т. е. они должны фактурировать каждую свою услугу с НДС. Но как мы найдем эту фактуру и сумму оказываемых услуг? Вот в чем вопрос. Потому что они легко меняют зоны и адреса", — отметил Мусаев.

ГНК планирует предлагать интернет-гигантам открывать постоянные учреждения в Узбекистане или добровольно вставать на налоговый учет.

"Тот же AirBnB, он во многих странах создает постоянные учреждения и показывает все доходы, какие он получает на территории, через налогоплательщиков этой страны. Мы будем с ними работать и восстанавливать контакты, пользуясь зарубежным опытом, которые наши коллеги сделали в странах СНГ, и помощью экспертов (из Всемирного банка. - Sputnik)", — заявил глава ГНК.

По его словам, пока что нельзя точно определить сумму поступлений от "налога Google".

Точная дата введения налога также пока не известна.

Отметим, так называемый "налог на Google" уже существует в ряде стран. Так, в России закон об уплате НДС при продаже электронных услуг действует с 2016 года. Налог взимается с любых услуг, продаваемых через Интернет: рекламы, продажи приложений, игр, хостинга сайтов, музыки, фильмов и других.

Аналогичный сбор есть в Австралии, Японии, Корее, Новой Зеландии и странах ЕС. Данный налог также планируют ввести соседние Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.