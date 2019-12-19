Карты "Мир" в Узбекистане будут приниматься уже в следующем году

Российская национальная система платежных карт запланировала запуск своей деятельности уже в первом полугодии 2020-го.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Картами "Мир" можно будет повсеместно расплачиваться в Узбекистане в первом полугодии 2020-го, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора платежной системы Владимира Комлева.

По его словам, на данный момент картами "Мир" можно расплачиваться в Армении, Абхазии, Южной Осетии и Киргизии. Ведутся работы по запуску системы на территории Турции к предстоящему туристическому сезону.

"В Узбекистане система будет запущена в первом полугодии следующего года на все 100 % по всей территории", - сказал Комлев.

Как добавил глава национальной системы платежных карт, российский оператор рассчитывает в будущем году также покрыть порядка 85-90% белорусской инфраструктуры. Из среднеазиатских республик Таджикистан тоже намерен обеспечить почти полную инфраструктуру.

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"Мир" - российская национальная система платежных карт создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам российских банков, которые попали под санкции США. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России.