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Системные недостатки в водопользовании будут устранять по-новому

© CC0 / pixabay
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191219/13052289/Sistemnye-nedostatki-v-vodopolzovanii-budut-ustranyat-po-novomu.html

В деятельность ассоциаций водопользователей включен ряд изменений. Теперь они ответственны за разработку планов по водопотреблению, поставку воды в пределах лимитов, а также будут регулировать взаимоотношения фермерских хозяйств, кластерных организаций и других.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Правительством Узбекистана принято постановление о мерах по совершенствованию деятельности ассоциаций водопользователей.

В документе отмечено, что в деятельности ассоциаций водопользователей имеются системные недостатки. Как следствие, это привело к неудовлетворительному состоянию в сфере водопользования. Для исправления ситуации в каждом районе и в городе Кувасай в частности на базе существующих водохозяйственных учреждений создается по одной ассоциации. 

Основные направления новых ассоциаций водопользователей включают в себя в том числе:

  • регулирование взаимодействия между фермерскими и дехканскими хозяйствами, владельцами приусадебных хозяйств, кластерных организаций и других водопользователей;
  • разработку и утверждение планов водопотребления и лимитов забора воды водопотребителями, поставка воды в пределах лимитов, ее учет и мониторинг (совместно с организациями водного и сельского хозяйства, местными властями);
  • ремонт и восстановление оросительных сетей, их гидротехнических сооружений, оснащение мест забора водопользователями воды средствами управления и учета воды, организация работ по ремонту и восстановлению внутренних оросительных сетей (совместно с местными властями);
  • реконструкцию и строительство оросительных сетей, организация работ по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель (совместно с водохозяйственными организациями);
  • внедрение инновационных методов управления водными ресурсами, организацию внедрения водопользователями технологий капельного орошения и других водосберегающих технологий (совместно с водохозяйственными организациями и местными властями).

Орошение земли
© CC0 / pixabay.com
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В соответствии с новыми положениями, при регистрации вновь образуемые ассоциации, в порядке исключения, освобождаются от уплаты госпошлины.

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На этапе становления содействие ассоциациям будут оказывать Совет министров Каракалпакстана, хокимы областей и районов (города Кувасай), Минсельхоз и Минводхоз. 

Примерный порядок использования сельскохозяйственных объектов и водных ресурсов также будет разработан совместно с ассоциациями.

С 1 января 2020 года в общем размере кредитов, выделяемых сельхозпредприятиям для финансирования выращивания зерновых колосовых культур, не менее 1% предназначается для оплаты водохозяйственных услуг ассоциаций, а в кредитах на производство хлопка-сырца – не менее 2%.

Эти средства будут направляться водопотребителями на оплату услуг ассоциаций. Данное действие обозначено как обязательное.

По ряду долгов ассоциаций также предусмотрена отсрочка. Так, долги за электроэнергию, по налогам и другим обязательным платежам, которые образовались до 1 апреля 2019 года, могут быть оплачены до 2022-го с полной их выплатой до 31 декабря 2024 года. Налоговый комитет республики также обязался исключить из суммы начисленные пени по налогам и другим обязательным платежам.

Теги:
постановление, кабмин, Узбекистан, ассоциация, водоснабжение



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