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Сборка новых автомобилей на заводе. Архивное фото

Японские компании инвестируют в автомобилестроение Узбекистана

Sputnik / Анар Мовсумов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191219/13056218/Yaponskie-kompanii-investiruyut-v-avtomobilestroenie-Uzbekistana.html

Ранее сообщалось о том, что за этот год республика увеличила производство автомобилей на 42%. Также страна продемонстрировала высокие показатели в сфере автомобильного двигателестроения.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Японские компании инвестируют в автомобилестроение Узбекистана, сообщает пресс-служба "Узавтосаноата".

Производство автомобилей на заводе Узавтомоторс
Узавтомоторс / ASKAR YACUBOV для Sputnik Узбекистан
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Накануне в Токио состоялся узбекско-японский бизнес-форум, в котором приняли участие представители японских компаний Isuzu Motors и Itochu Corporation и АО "Узавтосаноат".

По итогам встречи стороны подписали соглашение о привлечении инвестиций в развитие автомобильной промышленности Узбекистана.

В сентябре был подписан план необходимых действий по привлечению японских инвестиций в серийное производство грузовиков и автобусов на базе шасси и силовых агрегатов Isuzu в Самаркандском автомобильном заводе. Этот проект позволит до 2021 года увеличить объем производства SamAuto с 5 тысяч до 10 тысяч единиц в год.

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Ранее глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на ускоренное развитие автомобильной промышленности в стране. В первую очередь увеличат объем производства легковых автомобилей (до 350 тысяч единиц в год, из который 100 тысяч будут экспортированы в другие страны), запчастей и комплектующих к ним.

Также глобально расширят модельный ряд автомобилей.

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Производство грузовиков и автобусов также будет увеличено до 10 тысяч единиц в год. Кроме того, вступят в силу жесткие правила ввоза автобусов и грузовых автомобилей с пробегом.

Постановление также предусматривает IPO (первичное размещение акций) не менее двух акционерных обществ, входящих в "Узавтосаноат", и кадровые изменения.

Еще одним бонусом для потребителя станет возможность купить новый отечественный автомобиль по программе Trade-in (когда покупатель новой машины сдает свою старую и доплачивает разницу в их стоимости).

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Теги:
автомобили, Япония, Узбекистан



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