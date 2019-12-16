Узбекистан вернется из Японии с многомиллиардными контрактами

В Токио в преддверии визита президента Узбекистана в Японию состоялся бизнес-форум, в котором приняли участие более 500 японских компаний. Между сторонами заключен ряд соглашений и деловых контрактов.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Накануне официального визита президента Шавката Мирзиёева в Токио состоялся узбекско-японский бизнес-форум.

В работе форума принял участие заместитель Премьер-министра, министр финансов Японии Т. Асо, руководители Японской организации по развитию внешней торговли, Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, Японской Федерации бизнеса, представители более 500 японских компаний и организаций.

На полях бизнес-форума состоялось пленарное заседание и несколько секционных сессий. Здесь были обсуждены перспективные проекты в самых разных отраслях экономики – от нефтегазовой и нефтехимической сфер до производства кожгалантереи, и развития туриндустрии.

По итогам был подписан целый ряд двусторонних документов. Так, достигнута договоренность о взаимодействии Министерства жилищно-коммунального обслуживания с японским институтом экономики и энергетики, в частности стороны обсудили разработку Программы развития системы теплоснабжения и генеральный план развития Узбекистана.

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Другая договоренность коснулась ведения геологических изысканий при участии Японской национальной корпорацией нефти, газа и металлов в Навоийской области.

Уже известно, что в ходе предстоящего ви зита президента Мирзиёева в Японию будет подписано 48 соглашений и контрактов на общую сумму 6,5 млрд. долл. США.

В узбекской столице Японской организацией по внешнему техническому содействию в области медицинского оборудования будет создан Японско-узбекский медицинский информационный центр. Крупные инвестиции будут привлечены и в сферу автомобилестроения – АО «Узавтосаноат» подписал соглашения с японскими Isuzu Motors и Itochu Corporation.

Для финансирования проектов малого и среднего бизнеса узбекские коммерческие банки заключили договора с MUFG Bank и Sumitomo Mitsui Banking.

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Далее по итогам пленарного и секционных заседаний форума были подписаны инвестиционные соглашения и торговые контракты в сферах энергетики, горнодобывающей и химической отраслей, автомобилестроения, машиностроения, легкой промышленности, плодоовощеводства, фармацевтики, здравоохранения и инфраструктурного строительства.