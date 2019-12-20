Центробанк разработал план по снижению инфляции до 5%

По прогнозам, ожидается постепенное сокращение разрыва между фактическим и целевым уровнем инфляции с достижением в 2020 году значений в пределах однозначных цифр.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Центральный банк озвучил сценарные варианты развития экономики в 2020-2022 годах.

Согласно сценарию, ожидается поэтапное продолжение проводимых реформ и сохранение текущих темпов экономического роста в республике. Как и сообщалось, рост ВВП по итогам 2019-го составит 5,6%, на 2020-й ЦБ прогнозирует 5,2–5,5%, а на 2020–2022 годы ускорение роста экономики до 5,5–5,8%.

На 2020-2022 годы спрогнозировано увеличение внешнеторгового оборота с учетом замедления темпов роста импорта. Меры по стимулированию экспорта, как ожидается, также способствуют росту объемов экспорта товаров и услуг на уровне 10% в год (без учета монетарного золота). При этом предполагается низкая волатильность цен на национальную продукцию на мировых рынках.

Ожидаемый дефицит общего фискального баланса в 2020-м составит 2,7% к ВВП с дальнейшим снижением до 1,5% к 2023 году.

К концу 2020-го ЦБ прогнозирует уровень инфляции в пределах 12–13,5%. Также намечено постепенное сокращение разрыва между фактическим и целевым уровнем инфляции с достижением в 2021 году значений в пределах однозначных цифр, а в 2023-м основного таргета по инфляции – 5%.

Будут продолжены умеренно жесткая денежно-кредитная политика и эффективные меры структурных реформ, говорится в сообщении Центробанка. В 2020-м ожидается принятие макропруденциальных мер по снижению темпов роста кредитования (до 25%), роста государственных расходов (до 11%).

ЦБ разработал основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год

Комментируя снижение ставок НДС, ЦБ отмечает, что эффект от этого снижения (с 20% до 15%. - Прим. ред.) будет способствовать нивелированию разовых шоков на цены. При этом повышение акцизного налога на алкогольную и табачную продукцию и увеличение импортных таможенных пошлин, в том числе на социально важные товары, такие как сахар (на 20%), мука (на 10%) и растительное масло (на 5%), в определенной степени окажут влияние на инфляцию.

По прогнозам ЦБ, в будущем году влияния внутренних фундаментальных рисков на обменный курс не предвидится. При этом либерализация регулируемых цен до 2022-го будет продолжена, отмечено в сообщении. Как ожидается, в дальнейшем это будет иметь положительный эффект на формирование общего индекса цен потребительских товаров.